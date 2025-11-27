ضرب الاجل دادگستری آذربایجان غربی برای حل مشکلات محله قره درویش خوی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر پنجشنبه به منظور بررسی مشکل حقوق عامه‌ای و ثبتی اهالی منطقه قره درویش در مسجد بلال این محله حضور یافت.

در این جلسه بعد از بازدید میدانی و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی مرتبط و بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه تشکیل شد، نماینده ساکنین به طرح مشکل که تعارض مالکیت ۸۹ قطعه از زمین‌های این منطقه با زمین شهری که از سال ۶۴ خریداری و در آنها احداث بنا شده بود پرداخت و پس از آن مسئولان مربوطه توضیحات لازم را در خصوص موضوع ارائه کردند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تشکیل پرونده و تحمیل کار مضاعف به دستگاه قضائی دستور داد که بر اساس دستورالعمل‌ها و محاسبه ارزش منطقه‌ای زمین‌های مسکونی مورد اختلاف با پرداخت مبلغ تعیین شده اسناد قطعات مورد اختلاف از زمین شهری به نام اهالی منتقل شوند و اهالی نیز ظرف دو هفته به مسکن و شهرسازی حضور یافته و اقدام به تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی اقدام کنند.