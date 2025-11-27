عتباتی: روابط حقوقی بین ایران و ترکیه تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در دیدار با کنسول جدید ترکیه در آذربایجان غربی، اظهار کرد: کشور ترکیه به عنوان کشور دوست و برادر از جهات مختلف فرهنگی و دینی و تاریخی و ادبی اشتراکات زیادی با کشور ما دارد.

وی ادامه داد: لازم است در امور مختلف قضائی و حقوقی همکاریهای مؤثر و نزدیک بین دو کشور تقویت شود خصوصاً در بحث مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان-تحرک گروه‌های تروریستی و نیز تبادل محکومان بین دو کشور لازم است همکاری‌ها تقویت شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه این دیدار با هماهنگی ریاست معظم قوه قضائیه و معاون امور بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه انجام شد گفت: مسئولین عالی قوه قضائیه هم بر ارتقای همکاریهای قضائی و حقوقی با تفویض اختیارات لازم به استان تاکید کرده‌اند.

عتباتی افزود: وجود مرزهای مشترک زیاد استان آذربایجان غربی با کشور ترکیه ایجاب می‌کند مراقبت‌های مرزی و مبارزه با جرایم خاص مرزی با قوت و قدرت توسط هر دو کشور ادامه پیدا کند.

عتباتی اضافه کرد: لازم است در خصوص اتباع ایرانی که در زندان‌های ترکیه هستند همکاری شود تا بتوانند با خانواده خود ملاقات کنند و نیز کسانی که شرایط لازم را دارند به داخل کشور منتقل شوند.

وی به فعال شدن اتاق داوری مشترک هم تاکید و آن را موجب تقویت مبادلات تجاری و نیز حل و رفع اختلافات تجار بدون نیاز به مراجعه به دستگاه قضائی دانست.

مسلم آی گون کنسول جدید ترکیه در استان آذربایجان غربی هم در این دیدار با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: دیدارهای دو جانبه کمک می‌کند مشکلات و چالش‌های موجود حل و فصل شوند.

سرکنسول ترکیه در ادامه به برخی مصادیق موضوعات حقوقی و قضائی مانند صدور گواهی فوت اتباع ترکیه، استفاده از مترجم در دادگاه‌های ایران، ارائه مشخصات کامل با جزئیات محکومان تبعه ترکیه در ایران، نحوه ملاقات زندانیان با خانواده شأن و تبادل محکومان بین دو کشور اشاره و تعامل در این موارد را خواستار شد.

مسلم آی گون به افزایش میزان همکاریهای صمیمانه برای تسهیل در امور اتباع دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: کشور ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را دوست و برادر خود در منطقه می‌داند و افزایش میزان تعاملات در همه زمینه‌ها خصوصاً مبادلات تجاری و نیز مراودات حقوقی و قضائی خواستار است.