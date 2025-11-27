  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

عتباتی: اراضی اطراف دریاچه ارومیه باید رصد شوند

عتباتی: اراضی اطراف دریاچه ارومیه باید رصد شوند

ارومیه- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اراضی اطراف دریاچه ارومیه که حریم آن می‌باشند هم باید کاملاً رصد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به وضعیت دریاچه ارومیه هم اشاره و تاکید کرد: باید ذخایر و منابع آبی زیرزمینی و سطحی کاملاً تحت مراقبت باشد و همچنین اراضی اطراف دریاچه ارومیه که حریم آن می‌باشند هم باید کاملاً رصد شوند تا از تجاوز سو جریان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: انفال و بیت المال در دست مسئولان امانتی هستند برای نسل آینده و ید مسئولان در این بیت المال امانی است لذا باید همگی در حفظ امانت امین و امانتدار باشیم.

عتباتی افزود: باید نگاه‌ها در صیانت از بیت المال دلسوزانه و مسئولانه باشد و همه در جهت صیانت و حفاظت از بیت المال تلاش کنند.

وی اضافه کرد، پیگیری‌هایی که مدیران استانی در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهند نشانگر نگاه صیانتی و حفاظتی آنها از بیت المال است و این روند باید باقوت و قدرت ادامه یابد تا هیچ کسی به خود اجازه تجاوز به حقوق بیت المال را ندهد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی حضورهای میدانی و عملی را در پایش و رصد منابع طبیعی، ملی، منابع آبی، محیط زیست و اراضی ملی بسیار مؤثر در مقام دانست و گفت: مدیران با حضور میدانی می‌توانند در صیانت در بیت المال اشرافیت کامل داشته باشند.

عتباتی خطاب به مدیران تاکید کرد: پرونده‌هایی که له یا علیه بیت المال مطرح می‌شود باید تحت نظر مدیر آن مجموعه باشد و لحظه‌ای از آن غافل نشوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: صیانت از بیت المال شقوق مختلفی دارد و دستگاه قضائی به عنوان صیانت از حقوق عامه تکلیف دارد در همه شقوق ورود کند در جهت صیانت از آنها اقدامات لازم را معمول کنند.

حسین مجیدی ادامه داد: یکی از شقوق مهم حقوق عامه وضعیت منابع آبی استان است که باید دقیقاً مورد رصد و کنترل باشد و در زمینه برداشت غیرمجاز آب به هیچ وجه مماشات نباشد و با متخلفان برخورد صورت گیرد.

دادستان مرکز استان در ادامه دستوران جلسه را طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

کد خبر 6670016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها