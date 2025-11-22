عتباتی: ۵۰۰۰ پرونده قضایی مسن آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر شنبه در نشست با قضات شاغل در مرکز استان، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در رضایت مندی مردم و تدبیر امور شعب بسیار مهم است تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق است که برای ۵ هزار پرونده مسن و معوق برنامه داریم و باید طبق برنامه آنها را تعیین کنیم.

وی ادامه داد: پیشانی سیستم قضائی استان مرکز استان هست چه در دادسرا و چه در محاکم بدوی و تجدیدنظر، و در واقع موتور محرکه تشکیلات قضائی در مرکز استان است، چرا که ۵۰ درصد از مسائل و موضوعات به مرکز استان برمی گردد چه از نظر پرونده‌ها و چه از نظر موضوعات حقوقی و قضائی متنوع که در مرکز استان اتفاق می‌افتد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: استان در زمینه اقناع و اتقان آرا از میانگین کشوری دو تا سه درصد پایین از میانگین کشوری قرار دارد که در این زمینه باید تلاش کنیم تا افزایش یابد.

عتباتی گفت: قضات رسیدگی کننده با نگاه ویژه به محرومی ته‌ای استان رسیدگی‌ها را با قوانین و شرایط خاص استان تطبیق دهند و با نگاه واقع بینانه و شرایط و وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین طرفین پرونده آرایی صادر کنند تا کمترین میزان نقض را داشته باشد و از اتقان بالایی برخوردار باشد.

کاهش موجودی، توجه به میانگین زمان رسیدگی، توجه به ارجاع به امر کارشناسی و دقیق بودن قرارهای صادره با دستور دقیق کارشناسی از دیگر تأکیدات عتباتی به قضات استان بود.

عتباتی بهره مندی از ظرفیت‌های مختلف سازش را هم مورد تاکید قرار داد و گفت: در مسائل خانوادگی صلح و سازش ملاک نظر باشد و در مسائل مالی هم منظور از مصالحه این نیست که یک طرف از حق کامل خود بگذرد و بلکه منظور این است که حقوق طرفین با مفاهمه و مصالحه و توافق تأمین شود تا سازش طرفین برقرار و پرونده تعیین تکلیف شود.