خلجی: سه تصادف در زنجان چهار فوتی و هفت مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسن خلجی با بیان اینکه سه تصادف در جاده‌های استان، چهار فوتی و هفت مصدوم برجا گذاشت، گفت: در یک حادثه بر اثر انحراف به چپ خودروی پژو ۴۰۵ و برخورد آن با یک دستگاه سواری کامیون در جاده فرعی نیکوئیه ابهر راننده جان خود را از دست داد.

خلجی گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد بر اثر این برخورد، راننده سواری پژو ۴۰۵ در دم جان خود را از دست داده و سرنشین این سواری نیز به شدت مجروح و روانه بیمارستان شده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را انحراف به چپ سواری پژو ۴۰۵ نسبت به کامیون اعلام کردند.

وی گفت: در حادثه دیگر، برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در محور خدابنده- همدان، گردنه روستای پیرمرزبان ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

خلجی بیان داشت: علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه انحراف به چپ پژو اعلام شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئن رانندگی کرده و ضمن رعایت فاصله طولی با خودرو جلو از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به تصادف پژو با تیبا در محور ارمغانخانه، افزود: در این حادثه راننده پرشیا فوت کرد و سه سرنشین آن مصدوم شدند.

خلجی تصریح کرد: علت این حادثه انحراف به چپ خودروی تیبا گزارش شده است که با حضور کارشناسان عالی تصادفات کروکی ترسیم و با جمع آوری صحنه هر دو وسیله به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از رانندگان خواست؛ در هنگام رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کرده و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا دیگر شاهد این گونه حوادث تلخ نباشیم.

سارق حرفه ای صنایع دستی در ابهر دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای صنایع دستی در ابهر خبر داد.

سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی دراین باره بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت صنایع دستی، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ابهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت و محل اختفای سارق شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیات منسجم و غافلگیرانه سارق مرتبط با سرقت مذکور را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

نوروزی با بیان اینکه ارزش اموال مسروقه توسط کارشناسان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شد، خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با اشاره به تحویل اموال سرقتی به مالباخته تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.