طارمی پس از گلزنی مقابل رئال؛ رویاپردازی درد و رنج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال المپیاکوس یونان و رئال مادرید اسپانیا در حالی چهارشنبه شب گذشته با شکست خانگی نماینده یونان با نتیجه ۴ بر ۳ همراه بود که مهدی طارمی پس از ورود به زمین مسابقه در دقیقه ۲۸ توانست گل دوم المپیاکوس را در دقیقه ۵۲ با ضربه سر تماشایی وارد دروازه کهکشانیهای مادرید کند.
او پس از گلزنی مقابل رئال با انتشار عکسهایی از این گل در اینستاگرام خود عنوان کرد: «رویاپردازی برای تو درد و رنج به همراه خواهد داشت ولی تو را در بهترین مسیر زندگیات قرار میدهد».
طارمی تا کنون توانسته است به رئالمادرید، لیورپول، یوونتوس، میلان، چلسی، اتلتیکومادرید و بایر لورکوزن گلزنی کند تا آمار قابل توجهی را در مصاف با تیمهای بزرگ اروپا از خود ثبت کند.
