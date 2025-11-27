  1. ورزش
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

طارمی پس از گلزنی مقابل رئال؛ رویاپردازی درد و رنج دارد

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از گلزنی مقابل رئال مادرید از تلاش خود در مسیر حرفه ای اش در اینستاگرام نوشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال المپیاکوس یونان و رئال مادرید اسپانیا در حالی چهارشنبه شب گذشته با شکست خانگی نماینده یونان با نتیجه ۴ بر ۳ همراه بود که مهدی طارمی پس از ورود به زمین مسابقه در دقیقه ۲۸ توانست گل دوم المپیاکوس را در دقیقه ۵۲ با ضربه سر تماشایی وارد دروازه کهکشانی‌های مادرید کند.

او پس از گلزنی مقابل رئال با انتشار عکس‌هایی از این گل در اینستاگرام خود عنوان کرد: «رویاپردازی برای تو درد و رنج به همراه خواهد داشت ولی تو را در بهترین مسیر زندگی‌ات قرار می‌دهد».

طارمی تا کنون توانسته است به رئال‌مادرید، لیورپول‌، یوونتوس‌، میلان‌، چلسی‌، اتلتیکومادرید و بایر لورکوزن گلزنی کند تا آمار قابل توجهی را در مصاف با تیم‌های بزرگ اروپا از خود ثبت کند.

    نظرات

    • ابراهیم IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      61 22
      پاسخ
      اشتباه کرد از اول بازی نداد به طارمی اگه بازی میداد آنقدر تیم حریف جلو نمی‌کشید چهار تا بزنه این اشتباه رو مربی اینتر هم میکرد مهدی بازی کنی هست که تیم عقب نگه میدارم خوبه جام جهانی امید وار کرد مارو
    • ناشناس IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      55 15
      پاسخ
      دمت گرم قهرمان..در قلب مردم ایرانی♥️
    • به به IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      29 99
      پاسخ
      منم میتونم به رئال باچشم بسته گل بزنم
      • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        58 23
        تو اگه تونستی روی زمین صاف و اسفالت راه بری و نیفتی خیلی هنر کردی
      • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        38 8
        😂😂😂
      • محمدعلی رباطجزی IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        1 2
        توخواب بله
    • محمدمهدی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      61 19
      پاسخ
      من بازیکن تکنیکی دوست دارم بااینکه پرسپولیسی هستم اماکوشکی بازیکن استقلال روبه خاطرتکنیکش دوست دارم طارمی هم خوبه امابازیکن تکنیکی خیلی خاصه مثل علی کریمی
    • اشکان اتشگاه IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      21 8
      پاسخ
      بله هرکاری سختی خودش رو دارد هرکه تحمل کردموفق خواهد شد
    • عماد ایرانی IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      50 11
      پاسخ
      جالب است که طارمی میتواند به تیمهای اروپایی و کهکشانی کل بزنه اما در تیم ملی به تیمهای درجه ۳و۲ آسیایی یک پاس سالم وخوب هم نمی‌توانند بدهند باید از ایشان پرسید و جوابش را شنید شاید هدفی پشت این کم کاری وکاهی فضولی‌ها در کار باشد
    • حسن IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      41 13
      پاسخ
      ای کاش برای تیم ملی کشور خودش هم بازی کنه،ناز نکنه،دوتا با،ی آخر تیم ملی رو آنالیز کنید ببینید ،داخل زمین یک حرکت فنی داشته ی پاس درست داده،فقط لمس توپ داشته
    • نجلا IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      41 7
      پاسخ
      اینا که جاهای دیگه خوب گل می زنند چرا تو ایران گل نمی زنند پولم که خوب می گیرن همشون دارا شدن
      • حامد IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        1 0
        مگه ساپورتش میکنن مگه پاس درست و حسابی میدن بهش تو تیمهایه اروپایی که بازی میکنه هافبک هاشون درست و حسابی تغذیش میکنن پاس درست و حسابی میدن ایران کدوم هافبکاشون بدرد بخورن
    • امیر IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      6 31
      پاسخ
      توپ رو وینگر المپیاکوس با پاپیون گذاشت رو سر طارمی تو فاصله دو متری دروازه اینم نباید گل میکرد پس چکار میکرد
    • IR ۰۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      17 7
      پاسخ
      بنظر من مشكل تيم ملى طارمى نيست يه مهاجم در كنار هافبک خوب ميتونه گل زنى كنه ايران هافبک بازيساز مثل مهدوى كيا ميخواد يا ميناوند هاشميان رونالدو هم با هافبک هاى ايران گل نميزنه
    • مهدوش IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      18 38
      پاسخ
      زیاد بحث نکنین شانسی زداون رفت توگل دم هاچبک گرم که خوب سانت کردروکلش
    • عبداله نجفی IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      37 12
      پاسخ
      طارمی یه موتور گل زنیه، ولی باید توپ رو به دستش برسونی، نه اینکه، ازش بخوای فقط گل بزنه. توی تیم ملی، اول شما توپ رو بهش برسونید بعد ازش گل بخواهید
    • JP ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      33 2
      پاسخ
      طارمی بازیکنی با استعداد و تمام کننده وقتی دربرابر تیمهای کهکشانی موفق میشه دلیلش اینه که مربی بزرگ کنارشه نه مثل آقای مربی تیم ملی چون ایشون دانشی که داده در حد محلاته واسشون استعداد های تیم ملی رو نابود میکنه
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      25 3
      پاسخ
      دمش گرم
    • ایلیا IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 4
      پاسخ
      وقتی میای تو زمین با غرور و افتخار و هیجانی بیشتر فوتبال رو دنبال میکنیم👍👍👍♥️♥️♥️
    • فردین IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 1
      پاسخ
      من استقلالیم اما تیم ملی بدون طارمی یعنی هیچ اقای قلعه نویی چرا نمی پذیره تیمش بد بازی می کنه تقصیر کار میشه طارمی
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      3 0
      پاسخ
      پلی میکر تیم ملی درون لیگ ایرانن و از دور خوب شوت و گل می‌زنند ۳تا از بهترینها در لیگ حذفی ایران چه سرعت و دقت پاس و شوت و گل تکمیل کننده طارمی هستند در تیم ملی ، فقط باید دید،،،
    • علی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      4 11
      پاسخ
      همان بهتر است نیمه دوم بازی کند
    • علیرضا IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      7 1
      پاسخ
      ماشاا همه یه نظر میدن کارشناس هستن تیم ملی آخه این هماهنگی رو نداره اینجا با یه تعداد بازیکن اروپایی تمرین میکنه تکرار تمرینات بالاس آمادگی بالاس مربی با مغز متفکر داره تیم ملی هیچ مربی نمیدونه کی پنالتی میخواد بزنه
    • یحیی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 3
      پاسخ
      اگر یکی هم به من پاس بدم دروازه خالی رو کل میکنم اگر تونست از سد چند بازیکن بگذره کل کنه مثل امپاپه اون فقط میکن بازیکن حرفه ای
      • بتون طاروردیان DE ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        4 0
        دوست عزیز نمی‌دونم گل‌های فرشاد پیوس گلزن ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر ایران را دیده آید یا نه.یک مهاجم گلزن نباید حتما دریبل زن ماهر باشه.بلکه باید چهارچوب دروازه رو خوب بلد باشه.و یک تمام کننده خوب باشه.مثل زالاتان و دایی.ضمنا طارمی استاد گرفتن پنالتی هم هست.گلهای طارمی را نگاه کنید اکثرا با یک ضربه به ثمر رسیده.در ضمن مطمین باشید به تیم کهکشانی ها گل زدن کار هر کسی نیست.طارمی در جاگیری هنگام حمله واقعا عالی عمل می‌کنه.
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      ماشاالله به طارمی
    • محمد علی فیروزی DE ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 0
      پاسخ
      تا حالا بازیکنی به کیفیت طارمی نیامده ونخواهد آمد درود بر الماس بوشهری طارمی توایران با کیفیت خوب بازی می‌کند بازیکن میخواد تا خوب بازی کند بقیه بروبچه های تیم ملی کیفیت خوبی مثل طارمی ندارند
    • سعادت US ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من خلاصه بازی جام جهانی ایران و اسپانیا را اخیرا دیدم،اصولا همه چیز بهم میخورد آنها تمام وقت پشت خط ۱۸ ایران حمله میکردند و ما همگی مقابل دروازه دفاع میکردیم خیلی فوتبال نبود،ولی بازی اسپانیا با تیمهای اروپایی خیلی متفاوت بود
    • Amir IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      به بارسا هم گل زده خب
    • ارسلان IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 2
      پاسخ
      آقا مهدی دمت گرم با زدن گل به رئال جواب خیلیا رو دادی
    • عظیم رفیعی IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      3 0
      پاسخ
      مهدی طارمی بازیکن باهوش و زیرکیه
    • ایرج حسنلو IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 2
      پاسخ
      اینقدر بزرگش نکنید این اقا فقط بلده اسم خودشو یدک بکشه تو تیم ملی بلده راه بره تمام گلهاش شانسی بوده چون چهار چوب دروازه رو بلد نیست
    • ساسان نجار نجفی IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      4 2
      پاسخ
      دمت گرم مهدی یک عده آدم .... تو فکر تنبیه تو هستند ولی تو ستاره هستی سو مدیریت خودشون رو گردن ستار ه تیم ملی میفته پس دیگو رو با حواشی اون باید تو جام جهانی آژانتین تنبیه میکرد
      • امید IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        0 0
        طارمی که فوتبال بلد نیست شانسی یک گل زد دیگه
    • حقیقت محض FR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      یجوری میگه گل زدم انگار هتریک کرده تیم ش برده . مهاجم کارش گل زدن هست .
    • US ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      واقعا دمش گرم👏👏👏 ولی به اینتر هم گل زده اما تو متن نیستش🧐🧐🧐
    • ali ha IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا قیمه ها رو میریزید تو ماست ها؟! بازیکن خوب و گلزن و دیگه باتجربه ،دمش گرم از نظر فنی خیلی هم خوبه اصلا عالیه ،اما حرکتش تو بازی با ازبکستان واسه مارادونا ، پله ، مسی ، ۲ تا رونالدو بزرگ فوتبال ، زیدان و کل فوتبالیست های فوق ستاره دنیا هم قفله ..، مربی چوب خشک هم که باشه باید بنظرش احترام گذاشت ،نهایت نهایتش میگفت من پنالتی نمیزنم ،(شرایطشو ندارم ،تمرکز ندارم یا هر بهونه دیگه)،اما اینکه بگه فلانی تو پنالتی بزن اونم بدون اینکه سرمربی اطلاع داشته باشه، واقعا فاجعه س

