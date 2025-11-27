  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

تمجید یوفا از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از گلزنی به رئال مادرید

تمجید یوفا از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از گلزنی به رئال مادرید

گلزنی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران مقابل رئال مادرید مورد تمجید رسانه های اروپایی با وجود شکست المپیاکوس مقابل کهکشانی ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبی که ورزشگاه کارایسکاکیس شاهد یکی از جذاب‌ترین مسابقات فصل لیگ قهرمانان اروپا بود، المپیاکوس با وجود نمایشی جنگنده و بازگشتی قابل‌تحسین، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب رئال مادرید شد؛ اما در میان ستاره‌های این میدان پرهیجان، نام مهدی طارمی بیش از همه در ترکیب تیم یونانی می‌درخشید.

سایت یوفا در خصوص این دیدار نوشت: «در جریان دیدار پرهیجان المپیاکوس و رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، مهدی طارمی یکی از چهره‌های شاخص تیم یونانی بود؛ عملکردی که در گزارش‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از نکات برجسته مسابقه ثبت شد.

طارمی که در دقیقه ۲۸ وارد زمین شد، خیلی زود جریان خط حمله المپیاکوس را تغییر داد. ورود او باعث شد ارسال‌های کناری و حملات عمقی تیم شکل منسجم‌تری به خود بگیرد و دفاع رئال زیر فشار بیشتری قرار بگیرد.

نقطه عطف عملکرد این مهاجم ایرانی، گل زیبای او در دقیقه ۵۲ بود؛ جایی که روی یک ارسال دقیق از جناح راست، با جاگیری مناسب و ضربه سری محکم موفق شد گل دوم المپیاکوس را به ثمر برساند. این گل که یکی از مهم‌ترین لحظات مسابقه بود، تیم یونانی را به بازی برگرداند و جریان دیدار را تغییر داد.»

تمجید یوفا از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از گلزنی به رئال مادرید

در تحلیل‌های فنی منتشرشده پس از بازی نیز روی توانایی طارمی در استفاده از فضاهای خالی، کیفیت بازی هوایی و هوشمندی در محوطه جریمه تأکید شده است. او با تحرک زیاد در بین مدافعان رئال، بارها ساختار دفاعی این تیم را وادار به واکنش کرد و زمینه‌ساز چند موقعیت دیگر برای هم‌تیمی‌هایش شد.

با وجود شکست المپیاکوس، طارمی به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیمش معرفی شد؛ بازیکنی که حتی به‌عنوان مهره تعویضی نیز توانست ورق بازی را برای دقایقی به سود تیم یونانی برگرداند. نمایش او یادآور این نکته است که همچنان یکی از مطمئن‌ترین مهاجمان آسیایی در فوتبال اروپا به شمار می‌رود و هنوز می‌تواند در دیدارهای بزرگ نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

کد خبر 6669837
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دورود IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      77 4
      پاسخ
      موفق‌باشی‌اقای‌طارمی
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      62 3
      پاسخ
      مهدی جان باعث افتخار آسیا هستی
    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      52 4
      پاسخ
      خداروشکر دمش گرم
    • اسی IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      29 4
      پاسخ
      مهدی آقای فوتبال آسیا
    • م ف IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      26 7
      پاسخ
      بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران که اگر در تیم ملی درست استفاده شود می تواند در جام جهانی بدرخشد
    • احمد IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      29 4
      پاسخ
      واقعا المپیاکو عالی بود گل چهارم که خورد خیلی حیف شد
    • پرسپولیس IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      26 1
      پاسخ
      مرسی طارمی
    • سیدعلی شاهزاده احمدی IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      24 0
      پاسخ
      هنوز نمیتوانم علت عدم استفاده از طارمی را بدانم. ولی مربی تیم ونشان داده یا ترسو یا بازیکن سالار است مگر بازیکن مراکشی چه برتری دارد استفاده از مهدی به آقای گلی می‌رسد
    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      11 11
      پاسخ
      حیف که این نوع بازی ها برای تیم ملی انجام نمیده و گاه باعث تفرقه میشه
      • پسر ایران IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        3 5
        دوست عزیز با احترام این نظر شما درست نیست بحث در مورد فوتبال هست یعنی ۱۱ بازیکن و زمانی که این بازیکن ها از دروازه بان گرفته تا نوک حمله درست انتخاب بشن و باهم هماهنگ بشن اون موقع شاهد دیدن بازی قشنگ هستیم مثل همین بازی ولی در ایران نه بازیکن نه مربی نه حتی فدراسیون هیچ کدوم در حد فوتبال نیستن یادمه تا همین چند سال پیش میگفتن تیم های عرب خلیج بهترین بازیکن دنیا رو با سبک بازی هاشون خراب میکنه و ایرانی ها هم این رو مسخره میکردن ولی الان ایران دقیقا یکی بدتر اون زمان این کشور ها شده و اونا غول شدن
    • رسول IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 3
      پاسخ
      سلام آقای مهدی طارمی دمت گرم پسر کلی کیف کردم اسطوره فوتبال ایران بدرخش در اروپا الگوی فوتبال برای جوانان آینده ایران ممنون ازت
    • علی عامریکرمانی IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 4
      پاسخ
      بهترین بازی کن اسیا مهدی طارمی امیدوارم موفق باشد
    • آذربایجانی ایران جان IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      مهدی طارمی فصل گذشته اشتباه کرد که رفت تیم اینتر اگر انتخاب بهتری می کرد شاید سرنوشت و شرایطش متفاوت و بهتر میشد . البته هنوز خوبه و می تونن بهتر از این باشه..
    • مسعود بخشی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      4 6
      پاسخ
      شاید من اشتباه میکنم اما جناب طارمی ده درصد توانایی خود را در تیم ملی خرج نمی‌کند وصرفا تیم ملی محل ریکاوری وتمرین این بازیکن است ،مربی تیم ملی هم نه قدرت ونه اختیاری دارد که با بازیکنان این چنینی برخورد کند
    • خدابخش جعفری IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      از اینکه مهدی طارمی پسر ایران زمین فارق از هرگونه جناح بندی خوش درخشید را صمیمانه تبریک می‌گویم امید وارم مهدی جان در تیم ملی که ابرو و عزلت خودش هست هم خوش بدر خشی
    • احمدرضا معین الدینی IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      من طارمی را دوست دارم،اوهمیشه تأثیرگذار است، گاهی تأثیرش منفی است و بطورمیانگین هنوز می‌شود به نقاط مثبت او حتی درسطح جهانی بالید👍👏💚
    • نوید IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      المپیاکوس دفاع داغونی داره گل هایی که خورد هم گند زدن مدافعان بود
    • پرسپولیس ♥️ IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      امثال طارمی از پله پرسپولیس بالا رفتن دمت گرم موفق باشی
    • علیرضا IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      مهدی طارمی کلاس فوتبال ایران .❤️⚽

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها