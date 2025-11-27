تمجید یوفا از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از گلزنی به رئال مادرید

به گزارش خبرنگار مهر، در شبی که ورزشگاه کارایسکاکیس شاهد یکی از جذابترین مسابقات فصل لیگ قهرمانان اروپا بود، المپیاکوس با وجود نمایشی جنگنده و بازگشتی قابلتحسین، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب رئال مادرید شد؛ اما در میان ستارههای این میدان پرهیجان، نام مهدی طارمی بیش از همه در ترکیب تیم یونانی میدرخشید.
سایت یوفا در خصوص این دیدار نوشت: «در جریان دیدار پرهیجان المپیاکوس و رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، مهدی طارمی یکی از چهرههای شاخص تیم یونانی بود؛ عملکردی که در گزارشهای بینالمللی نیز بهعنوان یکی از نکات برجسته مسابقه ثبت شد.
طارمی که در دقیقه ۲۸ وارد زمین شد، خیلی زود جریان خط حمله المپیاکوس را تغییر داد. ورود او باعث شد ارسالهای کناری و حملات عمقی تیم شکل منسجمتری به خود بگیرد و دفاع رئال زیر فشار بیشتری قرار بگیرد.
نقطه عطف عملکرد این مهاجم ایرانی، گل زیبای او در دقیقه ۵۲ بود؛ جایی که روی یک ارسال دقیق از جناح راست، با جاگیری مناسب و ضربه سری محکم موفق شد گل دوم المپیاکوس را به ثمر برساند. این گل که یکی از مهمترین لحظات مسابقه بود، تیم یونانی را به بازی برگرداند و جریان دیدار را تغییر داد.»
در تحلیلهای فنی منتشرشده پس از بازی نیز روی توانایی طارمی در استفاده از فضاهای خالی، کیفیت بازی هوایی و هوشمندی در محوطه جریمه تأکید شده است. او با تحرک زیاد در بین مدافعان رئال، بارها ساختار دفاعی این تیم را وادار به واکنش کرد و زمینهساز چند موقعیت دیگر برای همتیمیهایش شد.
با وجود شکست المپیاکوس، طارمی بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیمش معرفی شد؛ بازیکنی که حتی بهعنوان مهره تعویضی نیز توانست ورق بازی را برای دقایقی به سود تیم یونانی برگرداند. نمایش او یادآور این نکته است که همچنان یکی از مطمئنترین مهاجمان آسیایی در فوتبال اروپا به شمار میرود و هنوز میتواند در دیدارهای بزرگ نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
نظر شما