شکست المپیاکوس مقابل رئال مادرید در شب گلزنی طارمی

تیم فوتبال المپیاکوس یونان در شبی که مهدی طارمی موفق به گلزنی شد، مقابل رئال مادرید شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و رئال مادرید در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۵ آذر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه پُر گل ۴ بر ۳ به سود شاگردان ژابی آلونسو به پایان رسید.

کیلیان آماده ستاره مادریدی‌ها بود و موفق شد هر ۴ گل تیمش را به ثمر برساند.

چیکینیو، مهدی طارمی و ایوب الکعبی هم گلزنان المپیاکوس در این بازی بودند.

طارمی در دقیقه ۲۸ برای المپیاکوس وارد زمین شد و در دقیقه ۵۱ موفق به گلزنی شد.

در جدول مرحله گروهی رئال مادرید با ۱۲ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و المپیاکوس با ۲ امتیاز در مکان سی و سوم ایستاد.

