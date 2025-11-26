شکست المپیاکوس مقابل رئال مادرید در شب گلزنی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و رئال مادرید در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۵ آذر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه پُر گل ۴ بر ۳ به سود شاگردان ژابی آلونسو به پایان رسید.

کیلیان آماده ستاره مادریدی‌ها بود و موفق شد هر ۴ گل تیمش را به ثمر برساند.

چیکینیو، مهدی طارمی و ایوب الکعبی هم گلزنان المپیاکوس در این بازی بودند.

طارمی در دقیقه ۲۸ برای المپیاکوس وارد زمین شد و در دقیقه ۵۱ موفق به گلزنی شد.

در جدول مرحله گروهی رئال مادرید با ۱۲ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و المپیاکوس با ۲ امتیاز در مکان سی و سوم ایستاد.