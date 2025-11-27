۵۰ رأس دام قاچاق در قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی مروتی اظهار داشت: در ادامه طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی و فنی از برنامه‌ریزی چند قاچاقچی برای انتقال احشام با وانت و انتقال دریایی آنان مطلع شدند و موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مرجع قضائی و با حضور تیم‌های عملیاتی کلانتری ۱۲ درگهان، یگان امداد، پاسگاه شیب‌دراز و نیروهای یگان حفاظت دادسرای عمومی و انقلاب قشم به محل اعزام شدند و چند دستگاه وانت حامل احشام را شناسایی و دستور توقف صادر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی قشم، رانندگان بدون توجه به اخطار پلیس اقدام به فرار کردند که پس از یک تعقیب و گریز طولانی، سودجویان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه خودروها را رها کرده و متواری شدند. مأموران در بازرسی خودروهای رهاشده، ۵۰ رأس گوسفند زنده قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ مروتی ارزش بار قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی بیش از ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پرونده این موضوع تشکیل شده و برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است.

این مقام انتظامی تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و احشام در دستور کار پلیس قرار دارد و طرح‌های نظارتی و عملیاتی با جدیت ادامه خواهد داشت.