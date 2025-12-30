کشف ۴۲ رأس دام زنده قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی مروتی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در یکی از مناطق روستایی این شهرستان یک بارانداز و محل دپو احشام را شناسایی و موضوع را در دستور کار قراردادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از بارانداز مورد نظر تعداد ۴۲ رأس دام زنده قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این بارانداز را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با بیان این که مقابله با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در حد خرد و کلان از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.