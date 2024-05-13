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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۲

فرمانده انتظامی قشم خبر داد؛

کشف محموله ۶ میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در قشم

کشف محموله ۶ میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در قشم

بندرعباس- فرمانده انتظامی قشم از کشف ۲۰ دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای اصلی ساحلی این شهرستان به یک دستگاه خودرو تویوتا وانت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۰ دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسؤول انتظامی ارزش کالای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با تاکید بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح‌های کنترلی و نظارتی صنوف اظهار کرد: در این رابطه یک متهم صاحب کالا دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6105406

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