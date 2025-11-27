  1. جامعه
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع استان گلستان مهار شد

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: پس از چند روز تلاش نیروهای هلال‌احمر و منابع طبیعی، عملیات اطفای حریق در بیشتر مناطق استان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خان، رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از پایان عملیات اطفا حریق جنگل‌ها و مراتع استان گلستان خبر داد. این عملیات که از تاریخ ۲ آذرماه تا ۶ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه داشت، در مناطق مختلف استان شامل شهرستان‌های گالیکش، مینودشت، کلاله، آزادشهر و کردکوی انجام شد.

وی با اشاره به جزئیات مناطق متأثر از آتش‌سوزی گفت: عملیات لکه‌گیری حریق در روستای بش اویلی شهرستان گالیکش همچنان ادامه دارد و در سایر مناطق شامل روستای ساسنگ مینودشت، روستای گونیلی کلاله، روستاهای سوسرا و وطن آزادشهر و مناطق جنگلی رادکان و دشت مابین سایت درازنو و روستای بالاجاده کردکوی، عملیات اطفا حریق پایان یافته است.

حسین خان افزود: در این عملیات ۳۸ تیم شامل ۱۱۷ نفر نیروهای عملیاتی و پشتیبانی (۶۲ پرسنل و ۵۵ داوطلب) مشارکت داشتند که از این تعداد ۹۵ نفر در عملیات میدانی و ۲۲ نفر در ستاد، مرکز کنترل، کروی پروازی و تیم باور فعالیت داشتند.

وی درباره تجهیزات و پشتیبانی گفت: برای عملیات از یک فروند بالگرد، ۵ دستگاه آمبولانس، ۱۱ خودروی کمک‌دار استفاده شد. بالگرد در مجموع ۲۰ سورتی پرواز انجام داد که شامل ۶ ساعت و ۴۵ دقیقه پرواز و ۹ مرحله آبگیری و اطفا هوایی بود.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در خاتمه خاطر نشان کرد: برای پشتیبانی عملیات، ۱۸۰ نفر از نیروهای عملیاتی شعب شرق استان شامل گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در حالت آماده‌باش قرار داشتند تا در صورت نیاز به مناطق آسیب‌دیده اعزام شوند.

