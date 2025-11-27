به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان پاریاو در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در سوادکوه با بیان اینکه ممنوعیت تردد در جنگل‌های این شهرستان مصوب و به ادارات متولی ابلاغ شده است، گفت: این ممنوعیت شامل ورود طبیعت‌گردان، گردشگران، مسافران، دامداران و حتی بومیان می‌شود.

پاریاو افزود: این تصمیم تا نزول اولین بارش‌ها و تغییر وضعیت جنگل‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق جنگلی این شهرستان، ادامه داد: این تصمیم برای حفظ و حراست از میراث چندین میلیون ساله جنگل‌های هیرکانی اتخاذ شده است.

فرماندار سوادکوه گفت: پوشش خشک شده کف جنگل مستعد شعله‌ور شدن است و با توجه به تراکم درختان در جنگل‌های سوادکوه هرگونه بی احتیاطی در روشن کردن آتش می‌تواند به سرعت گسترده شود.

وی دمای بالا، رطوبت کم، حجم زیاد لاشبرگ و وجود درختان شکسته افتاده را فضای مستعدی برای حریق دانست و افزود: تجربه آتش سوزی چند روز قبل در کارمزد سوادکوه نشان داد با توجه به تغییرات اقلیمی باید خود را برای مهار آتش سوزی‌ها آماده کرد.

پاریاو ادامه داد: ستاد مدیریت بحران شهرستان سوادکوه، تصمیم بر ممنوعیت ورود تمامی گروه‌ها به عرصه‌های جنگلی به بخشداران، دهیاران، رؤسای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ابلاغ شده است و با جدیت باید در دستور کار باشد.

فرماندار سوادکوه از همه طبیعت‌گردان، کوهنوردان، دامداران و اهالی منطقه درخواست کرد با این تصمیم همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.