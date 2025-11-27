  1. استانها
تردد در جنگل‌های سوادکوه ممنوع شد

سوادکوه - فرماندار سوادکوه از ممنوعیت تردد در جنگل‌های این شهرستان خبر داد و گفت: این مصوبه به ادارات متولی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان پاریاو در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در سوادکوه با بیان اینکه ممنوعیت تردد در جنگل‌های این شهرستان مصوب و به ادارات متولی ابلاغ شده است، گفت: این ممنوعیت شامل ورود طبیعت‌گردان، گردشگران، مسافران، دامداران و حتی بومیان می‌شود.

پاریاو افزود: این تصمیم تا نزول اولین بارش‌ها و تغییر وضعیت جنگل‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق جنگلی این شهرستان، ادامه داد: این تصمیم برای حفظ و حراست از میراث چندین میلیون ساله جنگل‌های هیرکانی اتخاذ شده است.
فرماندار سوادکوه گفت: پوشش خشک شده کف جنگل مستعد شعله‌ور شدن است و با توجه به تراکم درختان در جنگل‌های سوادکوه هرگونه بی احتیاطی در روشن کردن آتش می‌تواند به سرعت گسترده شود.

وی دمای بالا، رطوبت کم، حجم زیاد لاشبرگ و وجود درختان شکسته افتاده را فضای مستعدی برای حریق دانست و افزود: تجربه آتش سوزی چند روز قبل در کارمزد سوادکوه نشان داد با توجه به تغییرات اقلیمی باید خود را برای مهار آتش سوزی‌ها آماده کرد.

پاریاو ادامه داد: ستاد مدیریت بحران شهرستان سوادکوه، تصمیم بر ممنوعیت ورود تمامی گروه‌ها به عرصه‌های جنگلی به بخشداران، دهیاران، رؤسای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ابلاغ شده است و با جدیت باید در دستور کار باشد.

فرماندار سوادکوه از همه طبیعت‌گردان، کوهنوردان، دامداران و اهالی منطقه درخواست کرد با این تصمیم همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.

