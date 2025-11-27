به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۶ آذر) آلودگی هوا در نواحی صنعتی استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، تهران، سمنان، قزوین، اصفهان، خوزستان، مرکزی، خراسان رضوی و یزد تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.
وی افزود: هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا در مناطق شمالغرب کشور با عبور یک موج و ایجاد تهویه نسبی، به سطح زرد کاهش یافته است؛ اما همچنان به گروههای حساس توصیه میشود از انجام حرکات ورزشی در فضاهای باز و پارکها خودداری کنند.
اصغری بیان کرد: به دلیل وقوع بارشها در نوار شمالی طی امروز و فردا، امیدواریم باقیمانده آتشسوزی جنگلهای چالوس الیت به طور کامل مهار شود.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه جنوبی کشور همچنان بیهنجاری دما، سرمای زودهنگام و خنکی هوا ادامه دارد. باغداران، گلخانهداران، فعالان حوزه پرورش زنبور عسل، دامداران عشایر کوچرو و فعالان پرورش ماهی تمهیدات لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از سرما را در نظر بگیرند.
