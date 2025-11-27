  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

هشدار بی‌هنجاری سرما در نیمه جنوبی کشور؛ بارش‌های ۲ روزه در سواحل خزر

هشدار بی‌هنجاری سرما در نیمه جنوبی کشور؛ بارش‌های ۲ روزه در سواحل خزر

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به وقوع بارش‌ها در نوار شمالی طی امروز و فردا، گفت: در نیمه جنوبی کشور همچنان بی‌هنجاری دما، سرمای زودهنگام و خنکی هوا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۶ آذر) آلودگی هوا در نواحی صنعتی استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، تهران، سمنان، قزوین، اصفهان، خوزستان، مرکزی، خراسان رضوی و یزد تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.

وی افزود: هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا در مناطق شمال‌غرب کشور با عبور یک موج و ایجاد تهویه نسبی، به سطح زرد کاهش یافته است؛ اما همچنان به گروه‌های حساس توصیه می‌شود از انجام حرکات ورزشی در فضاهای باز و پارک‌ها خودداری کنند.

اصغری بیان کرد: به دلیل وقوع بارش‌ها در نوار شمالی طی امروز و فردا، امیدواریم باقیمانده آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس الیت به طور کامل مهار شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه جنوبی کشور همچنان بی‌هنجاری دما، سرمای زودهنگام و خنکی هوا ادامه دارد. باغداران، گلخانه‌داران، فعالان حوزه پرورش زنبور عسل، دامداران عشایر کوچ‌رو و فعالان پرورش ماهی تمهیدات لازم برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از سرما را در نظر بگیرند.

کد خبر 6669898
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها