به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا در این جلسه با تأکید بر ضرورت پاسداشت هویت ایرانی گفت: هویت دینی ما همان هویت ایرانی و هویت ایرانی ما همان هویت دینی است و باید دوگانه‌سازی‌ها را از ادبیات خود حذف کنیم.



وی با اشاره به تاریخ پوشش ایرانیان افزود: مد و لباس ایرانیان همواره سازگار با ارزش‌های اسلامی بوده است.



رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با انتقاد از ترک فعل برخی دستگاه‌های عضو کارگروه، خواستار جدیت بیشتر اعضای حقوقی در انجام وظایف شد و افزود: لازم است دبیرخانه کارگروه، گزارش عملکرد نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها را به عالی‌ترین مقام هر دستگاه و عضو ناظر مجلس ارسال کند تا عملکرد افراد بیش از پیش قابل سنجش باشد.



دکتر آشنا با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها نیازمند بازنگری برای تسهیل امور کاربران است، بر گسترش ارتباط کارگروه با بخش‌های مختلف زیست‌بوم مد و لباس و افزایش هم‌افزایی با فعالان این حوزه تأکید کرد.



در این جلسه، محسن گرجی دبیر کارگروه، با ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، گفت: طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه مشخص است و بخش قابل‌توجهی از این تکالیف، امسال محقق شده است.



وی راه‌اندازی سامانه جامع طراحان، اعطای نشان شیما و صدور کارت عضویت الکترونیکی را از اقدامات مهم در ساماندهی طراحان پارچه و لباس عنوان کرد و افزود: در ماه‌های اخیر، تفاهم‌نامه‌ای با واحد الزهرا (س) جهاد دانشگاهی در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری مد و لباس منعقد شد و جلسات مشترکی با نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما برای افزایش هماهنگی برگزار شده است.



گرجی همچنین از راه‌اندازی موزه مجازی مد و لباس برای عرضه طرح‌ها و الگوهای مصوب خبر داد و گفت: با همکاری نهادهای فرهنگی، گام‌های موثری برای حضور فعال طراحان ایرانی در کشورهای اسلامی برداشته شده است. وی صدور ۲۴ مجوز مؤسسه تک‌منظوره مد و لباس از ابتدای دولت چهاردهم را از دیگر فعالیت‌های کارگروه در اجرای تکالیف قانونی خود برشمرد.



در این جلسه، نمایندگان وزارت صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان صداوسیما و سازمان برنامه‌وبودجه و نمایندگان انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز گزارش فعالیت‌های خود را ارائه کردند.



بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد وزارتخانه‌های صمت و آموزش و پرورش گزارش عملکرد خود در حوزه وظایف قانونی مرتبط با کارگروه را در نشست شصت و چهارم کارگروه ارائه دهند و برنامه جلسات کارگروه تا پایان سال ۱۴۰۴ به اطلاع اعضا برسد.