تقویت هویت ایرانی اسلامی هدف تدوین قانون ساماندهی مد و لباس است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کارگروه ساماندهی مد و لباس استان اصفهان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب درویشی معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان، سید مهدی سیدین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه برگزار شد.
ایوب درویشی در این نشست با بیان اینکه «در حوزه فرهنگ، حرف و ایده بسیار است اما آنچه اهمیت دارد انتخاب صحیح» اظهار کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی سیاستگذاری در زمینه ساماندهی مد و لباس است و این سیاستها به شورای فرهنگ عمومی هر استان ابلاغ میشود.
وی افزود: کارگروه ساماندهی مد و لباس ذیل سرفصل سبک زندگی در برش مهندسی فرهنگی استان قرار دارد و موضوع مد و لباس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که هر یک از اهمیت بالایی برخوردار است.
درویشی با تأکید بر اینکه ننمایش برهنگی در جامعه خلاف قانون است، تصریح کرد: لازم است این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد و تصمیمگیریهای لازم در این زمینه اتخاذ شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان همچنین خواستار بررسی و رفع مشکلات طراحان مد و لباس و فعال شدن کارگروه در حل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این حوزه شد.
محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی است، گفت: هدف اصلی این قانون حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و تبیین و ترویج الگوهای بومی است.
وی کارگروه ساماندهی مد و لباس را فراوزارتخانهای دانست و افزود وزارتخانههای صنعت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما عضو این کارگروه با شرح وظایف مشخص هستند.
گرجی بر اجرای برنامههایی همچون ایجاد موزه مجازی مد و لباس، راهاندازی موزه نساجی و پوشاک دائمی در استانها، تقویت حضور مد و لباس ایرانی اسلامی در سینما، تلویزیون، موسیقی و تئاتر، تسهیل دسترسی خانوادهها به محصولات این حوزه، مشارکت فعالان صنعت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی و پیگیری موضوع بازیافت پوشاک تأکید کرد.
همچنین سید مهدی سیدین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این نشست از «پیگیری و برگزاری منظم جلسات کارگروه و تلاش برای ایجاد وحدت در تصمیمگیریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» به عنوان برنامه اصلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان نام برد.
