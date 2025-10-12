به گزارش خبرگزاری مهر، شصتودومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به ریاست قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی و با حضور محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و سیدعلی یزدیخواه عضو ناظر مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر نمایندگان تامالاختیار دستگاههای عضو در جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، خواستار اولویتبندی فعالیتها و همافزایی میان اعضا شد.
وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف صدور مجوزهای فروش و برگزاری نمایشگاهها در دستور کار کارگروه قرار دارد، گفت: این فعالیتها باید بر اساس قوانین موجود انجام شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در صورتی که همه حلقههای زنجیره مد و لباس وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد و نیاز به ورود دستگاههای نظارتی به موضوعات نیست.
دبیر شورای فرهنگ عمومی خواستار تعیین اولویتهای کاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تا پایان سال و تلاش همه اعضا برای تحقق آن شد.
در ادامه محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به برخی تکالیف اجرانشده در مصوبات قبلی گفت: پیشنهاد میکنم موضوع «تشکیل کمیسیون تولید و توزیع ذیل وزارت صمت» که در مصوبات داخلی کارگروه آمده است، تعیینتکلیف شود تا از این طریق مشکلات تولیدکنندگان شناسایی و برطرف گردد.
وی افزود: پیشنهاد میکنم خوشه غیرمتمرکز پوشاک ذیل سازمان صنایع کوچک احیا شود، تا بتوان از ظرفیتهای موجود در حمایت از تولید داخلی بهره گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، سیدعلی یزدیخواه نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو ناظر کارگروه، بر لزوم اهتمام نمایندگان دستگاههای عضو در حضور منظم در جلسات و ارائه گزارشهای دورهای عملکرد در حوزه مد و لباس تأکید کرد.
این جلسه با حضور نمایندگان بخشهای مختلف از جمله ابوالقاسم شیرازی (اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران)، منصور الیاسی (اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران)، سیامک ناظمی (انجمن طراحان لباس و پارچه ایران)، امید سلیقه (وزارت صمت)، امید کریمی (وزارت آموزش و پرورش) و شریفیزاده (نماینده پلیس اماکن) برگزار شد.
در این نشست درباره مشکلات اتحادیهها و اصناف نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
