به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، اظهار کرد: بازنگری‌های انجام‌شده در ساختار و آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی پس از چند سال، به تصویب رسیده و اکنون ابلاغ شده است. این اصلاحات، تفاوت‌های مهمی نسبت به گذشته دارد و ظرفیت‌های شورا را غنی‌تر کرده است.

وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی برخلاف برخی شوراها که قائم به شخص هستند، مبتنی بر مشارکت جمعی است. تمام اعضای شورا، نه‌تنها در تصویب مصوبات، بلکه در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فرهنگی نیز مسئولیت دارند. دبیرخانه نیز وظیفه دارد جلسات را به‌موقع برگزار و مصوبات را اجرایی کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اهمیت تشکیل کمیته‌های پنج‌گانه شورای فرهنگ عمومی افزود: استان فارس در تشکیل کارگروه‌های تخصصی عملکرد قابل قبولی داشته است، زیرا امکان ندارد یک اداره‌کل به‌تنهایی همه وظایف شورا را پیش ببرد. مباحث فرهنگی باید در کارگروه‌ها طرح، بررسی و کارشناسی شود و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه گردد تا مصوبات ضمانت اجرا داشته باشند.

آشنا گفت: مأموریت شورا در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلان فرهنگی و توجه به بیانیه‌های رهبری، بسیار مهم است و نیازمند دبیرخانه‌ای فعال با نیروی انسانی کارآمد به شمار می‌رود. بر همین اساس، ارتقای جایگاه دبیرخانه در ساختار جدید در دستور کار قرار گرفته و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص با حضور ریاست سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل اجتماعی استانداری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش نقشه مهندسی فرهنگی کشور ادامه داد: استان‌ها در شناسایی مسائل فرهنگی محوری خود وظایف مهمی دارند. پنج مسئله اصلی در هر استان باید شناسایی، کارشناسی و برای برنامه‌ریزی به شورای عالی ارائه شود. همچنین مقرر شده است با تأیید استاندار، منابعی برای حمایت از اقدامات شورای فرهنگ عمومی اختصاص یابد که این موضوع در استان فارس نیز عملیاتی می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: شورای فرهنگ عمومی استان تنها مسئول مرکز استان نیست، بلکه باید سیاست‌گذاری و نظارت بر شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها را نیز بر عهده بگیرد. این ارتباط مستمر کمک می‌کند پاسخگویی به مسائل فرهنگی در سراسر استان تقویت شود.

آشنا با اشاره به عملکرد مطلوب فارس تصریح کرد: میانگین برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی در کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد است، اما انتظار می‌رود استان فارس به دلیل ظرفیت‌های گسترده و نقش راهبردی فرهنگی، سطحی بالاتر از میانگین ملی را رقم بزند.