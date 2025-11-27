یادواره شهدای طریق القدس در خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای طریق القدس و گرامیداشت سالروز شهادت شهید شکرالله اباش، با اشاره به ایثارگری‌های بی‌نظیر شهدای دفاع مقدس و شهدای جزیره خارگ، اظهار کرد: شهدا با جانفشانی خود نه تنها امنیت و آرامش امروز ما را تضمین کردند، بلکه الگویی برای مقاومت و پایمردی در برابر تهدیدها و سختی‌ها برای نسل‌های آینده به جا گذاشتند.

وی افزود: حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه‌ای همگانی است و بزرگداشت یاد و نام شهدا، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی روحیه وحدت، همبستگی و صلابت ملی است. یاد شهدا، چراغ راه ما در مسیر خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اهمیت انتقال آموزه‌های شهدای دفاع مقدس به نسل‌های جدید، خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهدا باید همیشه زنده نگه داشته شود تا همگان با الگوگیری از شجاعت و فداکاری آنان، در مسیر ساختن جامعه‌ای پایدار و ایمن گام بردارند.