به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی عبادی ظهر چهارشنبه در آئین توزیع لوازم خانگی بین خانوده‌های تحت پوشش استان اظهار کرد: در استان مرکزی بیش از ۴۱ هزار خانواده با بیش از ۶۹ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۵۹ درصد آنان سالمند بوده و نیازمند توجه ویژه در قوانین حمایتی قرار دارند.

وی افزود: طی چهار سال اخیر، خانواده‌ها قادر به ثبت نیازهای خود در سامانه اینترنتی کمیته امداد شده‌اند و از ابتدای سال گذشته تاکنون قریب به ۱۰ هزار درخواست لوازم ضروری ثبت شده است.

عبادی با اشاره به توزیع یک هزار دستگاه لوازم خانگی میان خانواده‌های نیازمند این استان تصریح کرد: این مرحله از توزیع تحت عنوان «پویش مهر فاطمی» اجرا شده و شامل ۴۰۰ بخاری، ۱۱۸ تلویزیون، ۱۶۷ ماشین لباسشویی ویژه بیماران صعب‌العلاج و ۱۵۰ کولر آبی و ۱۶۵ یخچال می‌باشد.

وی ادامه داد: این اقلام با اعتبار ۹۳ میلیارد ریال تأمین و به‌صورت مستقیم از کارخانه خریداری شده‌اند.

عبادی تأکید کرد: ۴ هزار و ۱۹۵ قلم از این درخواست‌ها با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال بین مددجویان توزیع شده و این درحالی‌است که در صورت خرید شخصی این کالاها، خانواده‌ها باید دست‌کم یک و نیم برابر هزینه بیشتری بپردازند.