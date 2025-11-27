هشدار پلیس فتا آذربایجان شرقی در مورد کلاهبرداری اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز پنجشنبه با هشدار نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی گفت: افراد سودجو ابتدا با فروش آنلاین کالا و ارسال آن به خریداران، اعتماد اولیه را جلب میکنند.
وی افزود: کلاهبرداران در مرحله بعد با قربانی تماس گرفته و اعلام میکنند «بهدلیل خرید اخیر، برنده یک دستگاه خودرو شدهاید» و سپس با عناوینی چون هزینه انتقال خودرو، تنظیم سند یا مالیات مبالغی مطالبه میکنند.
به گفته محمدجعفری، پس از واریز این مبالغ، کلاهبرداران معمولاً پاسخگوی تماسها نیستند و در مواردی نیز تنها برای خرید زمان و ادامه کلاهبرداری با سایر افراد، پاسخهای جعلی ارائه میدهند.
رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: این روش یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری است و مجرمان با استفاده از نام شرکتهایی که در جستجوی اینترنتی قابل مشاهدهاند، سعی در واقعی جلوه دادن سناریوی خود دارند. محمدجعفری از شهروندان خواست در مواجهه با چنین پیامها و تماسهایی هوشیار باشند و هرگز وجهی برای دریافت جایزه واریز نکنند.
نظر شما