۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

دانلود برنامه جعلی ۲ میلیارد ریال برای شهروند تبریزی آب خورد

تبریز- رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: کاربری که در فضای مجازی به دنبال دانلود یک برنامه ادیت هوشمند بود با کلیک برروی لینک دانلود و نصب برنامه در تلفن خود، موجب خالی شدن حساب بانکی‌اش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه شکوائیه عنوان کرد که از حساب بانکی‌شان برداشت غیر مجاز صورت گرفته است.

وی تصریح نمود: در اظهارات شاکی مشخص گردید که وی جهت دانلود و نصب یک برنامه ادیت هوشمند اقدام به کلیک بر روی آن اپلیکیشن می‌نماید و پس از طی مراحل به صورت ناآگاه نرم‌افزار مخرب را بر روی تلفن همراه خود نصب کرده و مبلغ ۲ میلیارد ریال از حساب بانکی وی برداشت می‌شود.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی گفت: در راستای احقاق حق این شهروند بزه دیده کارشناسان پلیس فتا بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از هماهنگی با مقام قضائی و با بهره گیری از روش‌های علمی و تخصصی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دادند.

این مقام مسئول در ادامه از عودت وجه به حساب شاکی خبر داد و گفت: کارشناسان پلیس فتا بعد از طی روال قانونی، تمامی مبلغ برداشتی را به حساب شاکی عودت داده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به مراجع قضائی ارسال گردید.

وی گفت: هموطنان در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجه شدند مراتب را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

