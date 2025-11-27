دستگیری دو شکارچی غیرمجاز خرگوش در دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهگلان بعدازظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو شکارچی متخلف که در تلاش برای شکار غیرمجاز خرگوش با استفاده از سگ تازی بودند، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان در عملیاتی موفقیت‌آمیز دستگیر شدند.

جمیل حمیدی ضمن اشاره به این حادثه، اعلام کرد: در جریان این عملیات دو سر خرگوش شکار شده کشف و ضبط شد. پرونده متهمان جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

وی در ادامه نسبت به تبعات منفی شکار غیرمجاز هشدار داد و افزود: شکار غیرمجاز در مناطق آزاد و شکارممنوع نه تنها موجب آسیب به تنوع زیستی منطقه می‌شود، بلکه با برخورد شدید قانونی مواجه خواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست دهگلان همچنین از مردم خواست برای حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و تنوع زیستی منطقه، همکاری بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط‌زیستی، آن را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.