به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: یک فقره درگیری مسلحانه در محله نعمت آباد توسط گروهی از اراذل و اوباش صورت می‌پذیرد. در این درگیری دسته جمعی، احدی از اوباش مطرح اقدام به تیراندازی کرده که در این بین ۲ نفر از شهروندان مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شوند تا تحت مداوا قرار گیرند.

با توجه به حساسیت موضوع تیم عملیات ویژه پایگاه دهم بررسی و دستگیری‌ها را آغاز می‌کند اما متهم اصلی که مسلح و عامل تیراندازی بوده با فرار و مخفی شدن در تلاش بوده تا خود را از دید پلیس پنهان نگه دارد.

با اقدامات پلیسی و تلاش شبانه‌روزی در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۴ مخفیگاه متهم اصلی در شهرک ولیعصر شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و با هماهنگی قضائی، دستگیری شد.

از نامبرده تعداد دو قبضه سلاح کلاشینکف و کلت جنگی و فشنگ مربوطه بدست آمد. متهم اصلی پرونده با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد.

معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات در پایان تاکید کرد که دستگیری متهمان جرایم خشن حتمی است و بهترین راه برای این افراد توبه و عدم ارتکاب جرم است.