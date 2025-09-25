شکارچی متخلف در دهگلان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان عصر پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان موفق شدند طی عملیاتی شبانه، یک متخلف باسابقه را که مدت‌ها تحت نظر نیروهای این اداره قرار داشت، در حین مصرف گوشت شکار دستگیر کنند.

جمیل حمیدی با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: این فرد که به دلیل شکارهای مکرر و غیرمجاز، پیش‌تر نیز تحت تعقیب و رصد میدانی قرار گرفته بود، شب گذشته در محل سکونتش و در حین صرف گوشت شکار غیرمجاز بازداشت شد.

به گفته حمیدی، در این اقدام غیرقانونی، متهم اقدام به شکار سه قطعه کبک کرده بود. با صدور مجوز قضائی از سوی دادستان شهرستان، مأموران یگان محیط زیست ضمن ورود به منزل متخلف، لاشه‌های کبک شکار شده و یک قبضه سلاح شکاری مورد استفاده را نیز ضبط و توقیف کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان افزود: پرونده این فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده و روند رسیدگی قضائی به این تخلف در حال پیگیری است.