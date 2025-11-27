لاهوتی: بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پروژه راه در لنگرود اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های راهداری استان گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از تلاش‌های بسیجیان اظهار کرد: نام بسیج با همه عرصه‌های خدمت پیوند خورده و محدود به حوزه نظامی نیست؛ به‌گونه‌ای که امروز تنها در راه‌های روستایی لنگرود بیش از ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بسیج سازندگی هزینه شده است.

وی با قدردانی از حضور معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور در این مراسم، افزود: با وجود برنامه‌های متعدد ملی، ایشان با لغو سفر استانی دیگر، عنایت کردند و به لنگرود آمدند که این موضوع برای ما ارزشمند است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به نقش استاندار گیلان در پیشبرد طرح‌های عمرانی استان گفت: حضور مؤثر استاندار در همه عرصه‌ها و هدایت دقیق امور، روند توسعه گیلان را شتاب داده است همچنین باید از همراهی امام جمعه لنگرود، فرماندار، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

لاهوتی با تشریح حجم پروژه‌های حوزه راه در لنگرود تصریح کرد: در این شهرستان بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان پروژه راه در حال اجرا است؛ رقمی که ابعاد توسعه لنگرود را نشان می‌دهد. تنها پروژه پل و تقاطع میدان شهید املاکی ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که با احتساب تعدیل‌ها تا پایان کار به بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: ادامه مسیر سه کیلومتری از میدان شهید املاکی و نیز روشنایی مسیر شلمان از مطالبات جدی مردم بود که عملیات اجرایی آن آغاز شده است همچنین پروژه مهم مسیر رودسر - کلاچای - لنگرود - حسن‌رود - انزلی که نقش ملی در اتصال محورهای ساحلی دارد، با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود محدودیت‌ها، پروژه‌های عمرانی تعطیل نشده و حتی سرعت اجرای طرح‌های ملی نسبت به دولت‌های گذشته افزایش یافته است تنها در حوزه تملک اراضی، امسال معادل سه برابر دوره‌های پیشین اقدام صورت گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: همه این تحولات نتیجه هماهنگی مجموعه مسئولان و پیگیری‌های مستمر برای توسعه لنگرود و رفع مطالبات مردم است.