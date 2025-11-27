گلشن: توسعه لنگرود ثمره وفاق ملی و پیگیری میدانی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اظهار کرد: امروز ۱۴ پروژه حوزه راهداری در شهرستان لنگرود آماده افتتاح است که سه پروژه شاخص آن به صورت نمادین در این مراسم رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پل شهید معصومی که روستاهای بخش مرکزی را به یکدیگر متصل می‌کند، افزود: روکش آسفالت محور شهید املاکی که طی یک ماه اخیر انجام شده و مسیر روستایی سیاه‌کَلّه – جَدانُکر که یک حلقه رینگی برای کاهش بار ترافیکی محور اصلی ایجاد می‌کند، از دیگر پروژه‌های مهم امروز است.

فرماندار لنگرود با قدردانی از پیگیری‌های مهندس لاهوتی و حمایت‌های مهندس اکبری در تأمین اعتبار، گفت: یکی از مطالبات چندساله مردم شرق گیلان یعنی روشنایی کمربندی شهید املاکی به شَلمان به طول ۸ کیلومتر با دستور تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته و نقشی جدی در کاهش تصادفات خواهد داشت.

گلشن با بیان اینکه در یک سال گذشته و در سایه «وفاق ملی» و تأکیدات استاندار گیلان، پروژه‌های اثرگذاری در لنگرود به جریان افتاده، ادامه داد: از فعال شدن دکل اکتشاف نفت در محدوده چاپ تا اجرای طرح‌های راه و بافت روستایی در مناطق دورافتاده اتاق‌وَر، چنگول و فیاب با استفاده از اعتبارات بسیج سازندگی، همه نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در توسعه شهرستان است.

وی درباره پروژه‌های بزرگ آب و محیط زیست نیز گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل چندین‌ساله سد رادار کومه رفع و پیمانکار آن مشخص شده و این سد می‌تواند بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هکتار از شالیزارهای بخش مرکزی لنگرود را تأمین آب کند. همچنین تصفیه‌خانه شهرک صنعتی نارکیاشهر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان تا دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد بود.

فرماندار لنگرود از مشخص‌شدن پیمانکار تصفیه‌خانه فاضلاب لنگرود با اعتبار ۷۴۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در هفته‌های آینده آغاز می‌شود.

گلشن افزود: در حوزه برق نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در پست فوق‌توزیع سیاه‌کَلّه آماده بهره‌برداری است و عملیات اجرایی پنج فیدر تقویتی برق آغاز شده که سه فیدر شهری آن تا دهه فجر وارد مدار می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های راهداری، همکاری دهیاری‌ها و شوراها باعث شده آسفالت ۳۶ روستا تکمیل شود و ۱۴ روستای دیگر نیز در دست اجراست که در مجموع ۵۰ روستا شاهد بهسازی معابر و بهبود زیرساخت‌ها هستند.

فرماندار لنگرود با تأکید بر اینکه «وفاق و همکاری دستگاه‌ها» عامل اصلی پیشرفت طرح‌های شهرستان است، گفت: تلاش می‌کنیم همه این پروژه‌ها در سریع‌ترین زمان تقدیم مردم لنگرود شود.