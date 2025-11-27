میربهبودی: اتاق فکر توسعه پایدار بخش نیر در یزد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد میربهبودی عصر پنجشنبه در نخستین نشست اتاق فکر بخش نیر با اشاره به اهمیت نگاه راهبردی در برنامه‌ریزی توسعه مناطق روستایی اظهار داشت: سند توسعه پایدار بخش نیر، افق روشن حرکت این بخش را ترسیم و زمینه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادها و گروه‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد. این سند باید با مشارکت و همدلی همه صاحب‌نظران و نخبگان تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در ادامه تصریح کرد: توسعه زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه شناخت ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و فرهنگی منطقه و با بهره‌گیری از خرد جمعی پیش برود. اتاق فکر بخش نیر نقطه شروعی برای تحقق این رویکرد است.

این نشست با حضور مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، فرماندار شهرستان تفت و جمعی از صاحب‌نظران، نخبگان و چهره‌های تأثیرگذار بخش نیر برگزار شد.

در پایان نشست، اعضای حاضر با بررسی محورهای اجرایی و تعیین اقدامات عملیاتی، بر استمرار جلسات اتاق فکر و پیگیری مستمر در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه تأکید کردند.