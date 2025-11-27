پارسا: وحدت شیعه و سنی بزرگترین هراس دشمنان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» که با حضور جمعی از مسئولان، علما، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران شیعه و اهل سنت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش برگزار شد، با تبریک هفته بسیج، بر نقش بی‌بدیل این نهاد در صیانت از انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: بسیج حقیقتی شبیه افسانه‌ها است که برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم‌آفرین است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به حضور جوانان در مساجد و محافل معنوی، افزود: رسانه‌های بیگانه همواره درصدد هستند تا ارتباط نسل جوان با روحانیت و فضای معنوی جامعه قطع شود، اما این نشان‌دهنده درستی مسیر فعالیت‌های بسیج است.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با مرور تجربه دفاع مقدس و حمایت قدرت‌های شرق و غرب از رژیم بعث عراق، تصریح کرد: ملت ایران با ایستادگی و وحدت توانست از آزمون سخت جنگ سربلند بیرون آید و حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن واگذار نکند.

پارسا با بیان اینکه امروز دشمنان جرأت تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی را ندارند، خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگ روایت‌ها است؛ واژه‌ها و کلمات در میدان نبرد قرار گرفته‌اند و برنده کسی است که روایت نخست را تولید و منتشر کند.

وی نقش خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و حتی شهروند خبرنگاران را در این عرصه حیاتی دانست و گفت: گاهی اثرگذاری کانال‌های محلی در روستاها و شهرهای کوچک از برخی رسانه‌های رسمی بیشتر است؛ مهم آن است که روایت اول، روایت درست باشد تا دشمن نتواند سوءاستفاده کند.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان ضمن قدردانی از فرمانده سپاه شهرستان تالش و همراهی شهرستان‌های رضوانشهر و آستارا در برگزاری این رویداد، افزود: هدف اصلی این برنامه روایت وحدت میان خبرنگاران شیعه و اهل سنت و انتقال آن به جامعه است.

وی با اشاره به استقبال فعالان رسانه‌ای از جشنواره، اظهار کرد: در نخستین دوره برگزاری، بیش از ۳۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که چهار اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند. همچنین علاوه بر سه شهرستان اصلی، شرکت‌کنندگانی از دیگر نقاط استان نیز حضور داشتند.

پارسا با بیان اینکه این رویداد در سال نخست تجربه‌ای ارزشمند بود، خاطرنشان کرد: با همت دوستان و همراهی شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا امیدواریم سال آینده میزبان رویداد ملی روایت وحدت باشیم تا ظرفیت رسانه‌ای استان در سطح کشور به نمایش گذاشته شود.

وی در پایان با تقدیر از حضور علما، اساتید و فعالان رسانه‌ای، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی موجب تقویت انسجام ملی و تحقق بهترین‌ها برای ایران اسلامی شود.

گفتنی است؛ محور این رویداد رسانه‌ای، روایت وحدت و همبستگی مردمان و اقوام استان گیلان و انسجام میان اهل سنت و تشیع شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا توسط خبرنگاران بود که با همکاری سازمان بسیج رسانه گیلان و سپاه ناحیه این شهرستان‌ها برگزار شد.