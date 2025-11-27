  1. استانها
  2. گیلان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

خبرنگار مهر گیلان برگزیده رویداد رسانه‌ای «روایت وحدت» شد

خبرنگار مهر گیلان برگزیده رویداد رسانه‌ای «روایت وحدت» شد

تالش- «علی ساسانیان» خبرنگار خبرگزاری مهر در اختتامیه نخستین رویداد رسانه‌ای «روایت وحدت» با محور همبستگی شیعه و سنی در گیلان، موفق به کسب رتبه اول بخش گزارش و مصاحبه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» ظهر پنجشنبه ۶ آذر در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش برگزار شد.

این رویداد با محوریت روایت وحدت و همبستگی مردمان و اقوام استان گیلان و اهل سنت و تشیع از شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا در شش بخش عکس و فیلم کوتاه، موشن گرافی، پادکست، فضای مجازی، مستند کوتاه و گزارش و مصاحبه برگزار شد.

این برنامه به همت سازمان بسیج رسانه گیلان و با همکاری سپاه ناحیه تالش، رضوانشهر و آستارا برگزار شد و در مراسم اختتامیه جمعی از مسئولان، علما، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران شیعه و اهل سنت حضور داشتند.

در بخش عکس و فیلم کوتاه، راحله دلبری از تالش رتبه اول و مهدی حسین‌نژادی از آستارا رتبه دوم را کسب کردند، در بخش پادکست، طاها نصیری، مبینا نیکو، فاطمه امان‌الهی و نازنین حبیبی از تالش بصورت مشترک رتبه نخست و مصطفی سعیدی از رشت رتبه دوم را به دست آورد.

در بخش مستند کوتاه نیز پیمان ناصری از آستارا رتبه اول و ابوالفضل الیاسی از تالش رتبه دوم را کسب کردند.

خبرنگار مهر گیلان برگزیده رویداد رسانه‌ای «روایت وحدت» شد

در بخش گزارش و مصاحبه، علی ساسانیان از آستارا خبرنگار خبرگزاری مهر موفق شد مقام اول را به دست آورد و کریم سخاوت از آستارا رتبه دوم این بخش را کسب کرد.

این رویداد رسانه‌ای با هدف تقویت همبستگی اقوام و مذاهب استان گیلان و تبیین نقش رسانه‌ها در بازتاب وحدت مردمی برگزار شد و مسئولان حاضر بر استمرار چنین برنامه‌هایی برای ارتقای گفتمان مقاومت، عدالت‌محوری و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کردند.

کد خبر 6670206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها