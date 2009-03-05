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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

30 برنامه فرهنگی هنری در هفته وحدت در تالش اجرا می شود

30 برنامه فرهنگی هنری در هفته وحدت در تالش اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تالش از اجرای30 برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگارمهر در تالش، حجت الاسلام عباس صباحی عصر چهارشنبه درنشست کمیته هماهنگی برنامه های هفته وحدت این شهرستان اظهار داشت: برگزاری دو همایش بزرگ با عنوان "وحدت رساترین رسول رحمت و تجلی وحدت در سیره نبوی" با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور و اجرای 10 جشن وحدت در مساجد اهل سنت شهرستانهای تالش، رضوانشهر و آستارا و برگزاری مسابقات فوتسال دهیاران با عنوان "جام وحدت " از مهمترین برنامه های این هفته در تالش است.

وی عنوان کرد: نشست مشترک روحانیون تشیع و اهل سنت شهرستانهای تالش، آستارا و رضوانشهر با نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان از دیگر برنامه های این هفته است.

صباحی در ادامه بروحدت هر چه بیشتر بین برادران و خواهران اهل سنت و تشیع تاکید کرد و افزود: بیانات بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت در مبادی ورودی و خروجی شهرستان نصب خواهد شد.

20 تا 25 اسفند ماه هفته وحدت نام گذاری شده است.

کد مطلب 843870

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