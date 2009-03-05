30 برنامه فرهنگی هنری در هفته وحدت در تالش اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر در تالش، حجت الاسلام عباس صباحی عصر چهارشنبه درنشست کمیته هماهنگی برنامه های هفته وحدت این شهرستان اظهار داشت: برگزاری دو همایش بزرگ با عنوان "وحدت رساترین رسول رحمت و تجلی وحدت در سیره نبوی" با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور و اجرای 10 جشن وحدت در مساجد اهل سنت شهرستانهای تالش، رضوانشهر و آستارا و برگزاری مسابقات فوتسال دهیاران با عنوان "جام وحدت " از مهمترین برنامه های این هفته در تالش است.

وی عنوان کرد: نشست مشترک روحانیون تشیع و اهل سنت شهرستانهای تالش، آستارا و رضوانشهر با نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان از دیگر برنامه های این هفته است.

صباحی در ادامه بروحدت هر چه بیشتر بین برادران و خواهران اهل سنت و تشیع تاکید کرد و افزود: بیانات بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت در مبادی ورودی و خروجی شهرستان نصب خواهد شد.

20 تا 25 اسفند ماه هفته وحدت نام گذاری شده است.