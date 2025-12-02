https://mehrnews.com/x39LnZ ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ کد خبر 6675661 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ وضعیت جنگلهای دیزمار پس از آتشسوزی تبریز - جنگلهای دیزمار پس از آتشسوزی همچون خاکستر شده و وضعیت مناسبی ندارند. دریافت 31 MB کد خبر 6675661 کپی شد مطالب مرتبط دیزمار پس از آتش نشت و انفجار گاز در فیضیه غربی تبریز با یک مصدوم دستگیری چهار شکارچی متخلف همزمان با آتشسوزی جنگلهای نمنق جلفا آخرین کانون آتش سوزی جنگلهای دیزمار آذربایجانشرقی لکه گیری شد برچسبها دیزمار تبریز آتش سوزی
