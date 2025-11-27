  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

آماده‌باش کامل یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های آذربایجان شرقی

تبریز-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی از آماده‌باش کامل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های استان، به‌ویژه در منطقه دیزمار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده روز پنجشنبه از آماده‌باش کامل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های استان آذربایجان شرقی، به‌ویژه در منطقه دیزمار خبر داد.

حسن‌زاده اعلام کرد: با وجود مهار کامل آتش‌سوزی اخیر در منطقه، طبق بررسی‌ها همچنان احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های پنهان وجود دارد. به همین دلیل تیم‌های یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش و مراقبت هستند.

وی تأکید کرد: کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند منجر به فاجعه‌ای بزرگ در جنگل‌های ارزشمند استان شود. هرگونه رفتار پرخطر از جمله روشن کردن آتش، رهاسازی شیشه و پسماند، یا ورود غیرمجاز به عرصه‌های جنگلی با برخورد جدی یگان حفاظت مواجه خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همچنین هشدار جدی به گردشگران، شکارچیان و تمامی عوامل بالقوه ایجاد آتش‌سوزی داد و خاطرنشان کرد: هر فردی که باعث بروز یا تشدید آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود، طبق قانون به‌شدت تحت پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

در پایان وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکی پوشش گیاهی، همکاری مردم و پرهیز از هرگونه اقدام خطرآفرین، مهم‌ترین عامل در حفاظت از جنگل‌های ارزشمند آذربایجان شرقی است.

    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      هر درختی که در منابع طبیعی مرتفع ها و جنگلها قطع شوند و یا بسوزند ، حیات جانداری در کشور از میان میرود و ملت و دولتها تاونش را پس از سالها پس خواهند داد ، زیرا کشور دچار خشکسالیهای ممتد و سیل های ویرانگر میشوند و آلودگی هوا نفس مردم را به شماره میاندازد عوامل داخلی مردم و نفوذی های دشمنان در این ویرانگری دخیل هستند و مردم غیرتمند و وطن دوست موظفند تمام مخلان طبیعت و نابودگران را مجازات کنند

