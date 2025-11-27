به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده روز پنجشنبه از آماده‌باش کامل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های استان آذربایجان شرقی، به‌ویژه در منطقه دیزمار خبر داد.

حسن‌زاده اعلام کرد: با وجود مهار کامل آتش‌سوزی اخیر در منطقه، طبق بررسی‌ها همچنان احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های پنهان وجود دارد. به همین دلیل تیم‌های یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش و مراقبت هستند.

وی تأکید کرد: کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند منجر به فاجعه‌ای بزرگ در جنگل‌های ارزشمند استان شود. هرگونه رفتار پرخطر از جمله روشن کردن آتش، رهاسازی شیشه و پسماند، یا ورود غیرمجاز به عرصه‌های جنگلی با برخورد جدی یگان حفاظت مواجه خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همچنین هشدار جدی به گردشگران، شکارچیان و تمامی عوامل بالقوه ایجاد آتش‌سوزی داد و خاطرنشان کرد: هر فردی که باعث بروز یا تشدید آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود، طبق قانون به‌شدت تحت پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

در پایان وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکی پوشش گیاهی، همکاری مردم و پرهیز از هرگونه اقدام خطرآفرین، مهم‌ترین عامل در حفاظت از جنگل‌های ارزشمند آذربایجان شرقی است.