به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی، عصر پنجشنبه در نشست هماندیشی ارتقای سلامت روان و پیشگیری از رفتارهای خود آسیبرسان با اشاره به اهمیت روزافزون سلامت روان در جامعه، رفتارهای خود آسیبرسان را از چالشهای مهم نسل جوان دانست.
وی ادامه داد: امروز بخشی از افرادی که در معرض رفتارهای خود آسیبرسان قرار دارند، جوانان بهعنوان قشر مولد جامعه و سرمایههای انسانی استان و کشور هستند؛ بنابراین ضروری است نهادهای مرتبط، با همافزایی و همراهی، مسیر پیشگیری را تقویت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این که در سالهای اخیر میزان بروز رفتارهای خود آسیبرسان افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد تا با بهرهگیری از دیدگاهها و راهکارهای تخصصی در این نشست، روند آسیبها کنترل و زمینه ارتقای امید و نشاط در جامعه فراهم شود.
