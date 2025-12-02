به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی، صبح سه‌شنبه در سفر به شهرستان مهر از بخش‌های دیالیز و تالاسمی، اتاق عمل، مراقبت‌های ویژه، داخلی، اطفال و اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) بازدید کرده و روند خدمت رسانی به بیماران را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این بازدید با با پرستاران این بیمارستان در زمینه دغدغه‌ها و مطالبات آنان گفت‌وگو کرد و ضمن اشاره به بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان سلامت به عنوان یکی از سیاست‌های مسئولان دانشگاه افزود: علاوه بر ارتقای سلامت مردم، ارتقای رضایتمندی کارکنان بهداشت و درمان استان نیز از اولویت‌های مجموعه دانشگاه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با حضور در محل احداث بیمارستان جدید ۱۱۰ تختخوابی مهر، روند توسعه این پروژه درمانی و راهکارهای تسهیل در بهره‌برداری از آن را بررسی کرد.

بازدید از بیمارستان صدیقی گله‌دار و حضور در بخش‌های مختلف این بیمارستان از جمله اورژانس و اتفاقات، دیگر برنامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و هیأت همراه در این سفر بود.

هاشمی در این بازدید طی گفت‌وگو با مسئولان و پزشکان این بیمارستان در خصوص موارد مراجعه بیماران، نحوه ارجاع به سطوح بالاتر، تعداد اعزام بیماران به شهرستان‌های اطراف، همچنین نیازهای موجود در زمینه تأمین پزشک، تجهیزات و امکانات موردنیاز، فرآیندهای خدمت رسانی در این مرکز درمانی را ارزیابی و بر ضرورت برخورداری مردم این منطقه از امکانات درمانی باکیفیت، تاکید کرد.

برنامه حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه سلامت شهرستان مهر با بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهر اسیر که در حال حاضر بیش از پنج هزار نفر از جمعیت منطقه را تحت پوشش دارد، ادامه یافت.

در این بازدید مردم شهر اسیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواستار تقویت خدمات سلامت در این منطقه شدند.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و هیأت همراه از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری گله دار، بازدید کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان حضور در شهرستان مهر، طی نشست جمع بندی با حضور مسئولان این شهرستان، راهکارهای توسعه و تسهیل زمینه‌های برخورداری هرچه بیشتر از خدمات سلامت محور در این شهرستان را بررسی کرد.

هاشمی در این نشست با اشاره به بازدید از محل پروژه بیمارستان جدید شهرستان مهر، افزود: با توجه به حجم مراجعه بیماران به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهر و تردد بالا در محورهای ارتباطی این شهرستان، نیاز به یک بیمارستان جدید با یک اورژانس قوی مشهود است.

وی اظهار کرد: اعتبار ساخت بیمارستان جدید شهرستان مهر، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، اعتبارات ملی و محلی تأمین می‌شود؛ البته استفاده از ظرفیت خیرین و مولدسازی به عنوان یکی از راه‌های جذب منابع و ظرفیت مسوولیت‌های اجتماعی نیز برای تأمین منابع مالی مؤثر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هدف از بازدیدهای میدانی مسئولان دانشگاه را شناسایی چالش‌های حوزه سلامت به طور مستقیم و با رویکردی جامع دانست و گفت: عزم راسخی در مسئولان و مدیران دانشگاه وجود دارد که با بازدیدهای میدانی و آگاهی از مسائل و چالش‌های شهرستان‌های استان، برای ارتقای سطح سلامت مردم استان تلاش کنند.

هاشمی با اشاره به شعار دولت چهاردهم مبنی بر «همدلی» و «وفاق ملی»، بر اهمیت تبیین و تحقق این مهم در بین دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان‌ها در راستای هم افزایی برای ارتقای سلامت مردم استان تاکید کرد.

وی ساخت مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان را هم راستا با شاخص‌های پیش بینی شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و افزود: ساخت بیمارستان جدید در شهرستان مهر، موجب ارائه خدمات با کیفیت تر و کاهش نیاز به اعزام بیماران به شهرستان‌های اطراف و مرکز استان می‌شود.