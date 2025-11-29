آغاز به کار نمایشگاه پژوهش و فناوری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته پژوهش و فناوری، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس، ظهر شنبه در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز افتتاح شد.

مهدی اسکروچی، مدیر اجرایی برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان فارس، در حاشیه این رویداد گفت: این نمایشگاه که با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و فناوران، ارائه نتیجه تلاش‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و برخی از صنعتگران خصوصی استان برپا شده است، در قالب ۸۰ غرفه ترتیب یافته است‌.

وی ادامه داد: در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری فارس، ۱۰ نشست و ۳ کارگاه تخصصی نیز برگزار خواهد شد تا به ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان کمک کند.

مدیر فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز تصریح کرد: کارگاه اصول ارتباط مؤثر و رفتار حرفه‌ای، کارگاه مدیریت استرس و فرسودگی شغلی، نشست معرفی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، نشست یافته‌های پژوهشی میراث فرهنگی، نشست پژوهش؛ موتور محرک تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، نشست فرصت‌های شغلی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، نشست ماده ۱۱ و ۱۳ اعتبار مالیاتی (فن‌بازار- بنیاد بهره‌وری گیمبا)، نشست تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی، نشست مدار کوتاه، ارتباط با صنعت، کارگاه آشنایی با مکانیزم ناهنجاری‌های اسکلتی و روش‌های اصلاح آن، نشست تهدیدات هوش مصنوعی و نشست ایران‌شهر، ایران و انیران؛ جغرافیای فرهنگی ایران زمین ازجمله کارگاه‌ها و نشست‌های جنبی این نمایشگاه است.

گفتنی است، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری استان فارس که به‌همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با همکاری استانداری فارس ترتیب یافته است، به‌مدت سه روز تا ۱۰ آذرماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ دایر خواهد بود.