استاندار: مرکزی قطب تولید و صنایع تبدیلی کشاورزی در کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره انار ساوه گفت: این شهرستان به عنوان یکی از قدیمیترین شهرهای ایران با تاریخ مدنی، افتخار میکند که میزبان جشنواره انار است.
وی همچنین اهمیت انار و خاستگاه آن در ایران را مورد تأکید قرار داد و افزود: انار نه تنها در قرآن کریم و ادبیات و تاریخ حماسی ایران مطرح شده، بلکه امروز به دلیل وجود آنتیاکسیدانها و خواص دارویی، یکی از مفیدترین میوهها برای سلامت انسان محسوب میشود.
زندیه وکیلی اظهار کرد: ساوه یکی از مهمترین مناطق تولید و صادرات انار در کشور است و این جشنواره علاوه بر معرفی محصول، نمادی از شکرگزاری از نعمات خداوند نیز به شمار میآید.
وی افزود: همانطور که خداوند در قرآن فرموده، شکرگزاری سبب افزایش نعمت میشود و ما امیدواریم با این شکرگزاری، درهای رحمت الهی بر مردم ساوه گشوده شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی با تنوع صنعتی بالا، از لحاظ تولید و صنایع مختلف در ردههای اول تا پنجم کشور قرار دارد و در بخش کشاورزی نیز همواره بیش از نیاز داخلی تولید داشته است.
زندیهوکیلی افزود: سال گذشته این استان سه برابر نیاز کشور گندم تولید کرده و در محصولات دیگر همچون گوشت قرمز، شیر، مرغ و تخممرغ نیز رتبههای برتر را در کشور کسب کرده است.
وی تصریح کرد: رتبه دوم کشور در تولید انار و همچنین کیفیت بالای محصولات کشاورزی مانند پسته از دیگر شاخصهای استان مرکزی است و پیوند صنعت و کشاورزی از طریق صنایع تبدیلی میتواند فرصتهای جدید سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد کند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بازدیدهای هفته گذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان ساوه نشان میدهد که بخش بستهبندی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نیاز مبرم استان است.
وی افزود: استان مرکزی با موقعیت لجستیکی ممتاز، عبور اکثر بار ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از این استان، راهآهن و فرودگاه، نزدیکی به فرودگاه امام خمینی و ظرفیتهای انرژی، محیط مناسبی برای سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی، مسئولان به وضعیت خشکسالی بیسابقه ۵۰ سال اخیر اشاره کردند که موجب کاهش دسترسی کشاورزان به حقابهها شده است، اولویت تأمین آب شرب مردم باعث شد بخشی از کشاورزان ساوه امسال نتوانند به حقابه خود دسترسی داشته باشند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: طرح انتقال آب به ساوه که حدود ۱۲ سال پیش آغاز شده، تاکنون تنها ۳۰ کیلومتر از آن اجرا شده بود، اما در سال گذشته ۳۵ کیلومتر دیگر برابر با ۱۰ سال گذشته اجرا شد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود با همکاری وزارت نیرو و حمایت مجلس، این پروژه تا سال آینده تکمیل شود، تکمیل این طرح میتواند علاوه بر تأمین آب شرب، مشکلات کشاورزان منطقه را تا حد زیادی رفع کند.
نظر شما