جابجایی ایستگاه BRT و اصلاح معابر در منطقه ۱۸ برای کاهش تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران با بیان اینکه رویکرد کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی به عنوان اصلی ترین رسالت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه تلقی می‌شود، اظهار داشت: پس از انجام مطالعات ترافیکی لازم در خصوص دو ایستگاه اتوبوس‌های تندرو واقع در رفیوژ میانی محور بزرگراهی آیت الله سعیدی، مقرر شد به منظور کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی، محل قرار گیری این پهلوگاه‌ها به لاین کندرو منتقل شود.

وی ادامه داد: موقعیت ایستگاه‌های بلوار معلم و شهرداری منطقه به همراه ابتدای خیابان پیروزی در بلوار خلیج فارس پس از اجرای عملیات تعریض، سه نقطه حادثه خیزی بودند که مجوز عملیات اصلاح هندسی در آنها صادر تا بدین شکل ضمن کاهش بار ترافیک، درصد وقوعی از سوانح رانندگی نیز کاهش یابد.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش به تداوم اجرای عملیات جایگزینی نیوجرسی‌های بتنی با نوارهای گاردریلی در محور بزرگراهی آزادگان اشاره داشت که از مرز ۱۰ کیلومتر در این دوره مدیریت شهری گذشته است.

محمدی یادآور شد: در این فاز از عملیات، به تازگی ۳ هزار متر طول عملیات جایگزینی نیوجرسی‌های بتنی با نوارهای گاردریلی در محور کندرو شرق به غرب محور آزادگان به انجام رسید.