  1. استانها
  2. مازندران
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

هنجارشکن قمه به دست در نور دستگیر شد

هنجارشکن قمه به دست در نور دستگیر شد

نور - فرمانده انتظامی شهرستان نور گفت: فردی قمه به دست و معلوم الحال که در خیابان به ایجاد رعب و وحشت می‌پرداخت، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر: سرهنگ محمد مهدوی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر حضور فردی قمه به دست و معلوم الحال در خیابان و ایجاد رعب و وحشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهدوی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت، متهم سابقه دار را در کمترین زمان ممکن دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه قمه کشف و ضبط گردید.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد، ادامه داد پلیس به هنجار شکنان و اراذل و اوباش هشدار جدی می‌دهد در صورتی که با رفتارها و حرکات هنجارشکنانه خود قصد بر هم زدن نظم عمومی را داشته باشند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد

کد خبر 6670300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها