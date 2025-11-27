هنجارشکن قمه به دست در نور دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر: سرهنگ محمد مهدوی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر حضور فردی قمه به دست و معلوم الحال در خیابان و ایجاد رعب و وحشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهدوی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت، متهم سابقه دار را در کمترین زمان ممکن دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه قمه کشف و ضبط گردید.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد، ادامه داد پلیس به هنجار شکنان و اراذل و اوباش هشدار جدی می‌دهد در صورتی که با رفتارها و حرکات هنجارشکنانه خود قصد بر هم زدن نظم عمومی را داشته باشند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد