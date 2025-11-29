دستگیری عاملان تیراندازی در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در پی اعلام تیر اندازی در یکی از محلات شهرستان و متواری شدن عاملان تیراندازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با کار شبانه روزی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارکنان پاسگاه فجر در نهایت، عاملان تیراندازی شناسایی و متهمان با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز از آنها کشف شد.

صادقی با بیان اینکه دو نفر متهم دستگیر شدند، اظهار کرد: این متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گنبد خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای تأمین نظم و امنیت و ارتقا احساس امنیت شهروندان با هر نوع بی نظمی و سلب آسایش عمومی برابر قانون با مجرمان و اراذل و اوباش مقابله می‌کند.