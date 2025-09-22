دستگیری هنجارشکن محله جانبازان شهر ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر افزود: برابر کلیپ منتشره در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر درگیری، ایجاد رعب و وحشت همراه با قمه کشی یک هنجارشکن در محله جانبازان، موضوع در دستور ویژه مأموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.‌

وی افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات فنی وپلیسی موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه مأموران انتظامی شهرستان طی هماهنگی با مرجع قضائی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ بسطامی گفت: امنیت و آرامش جامعه و شهروندان عزیز خط قرمز قانون و پلیس بوده و هر فردی که بخواهد با رفتارهای هنجارشکنانه، امنیت جامعه را بر هم بزند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.