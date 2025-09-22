  1. استانها
  2. ایلام
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

دستگیری هنجارشکن محله جانبازان شهر ایلام

دستگیری هنجارشکن محله جانبازان شهر ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از شناسایی و دستگیری عامل اصلی ایجاد رعب و وحشت و قمه کشی درمحله جانبازان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر افزود: برابر کلیپ منتشره در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر درگیری، ایجاد رعب و وحشت همراه با قمه کشی یک هنجارشکن در محله جانبازان، موضوع در دستور ویژه مأموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.‌

وی افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات فنی وپلیسی موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه مأموران انتظامی شهرستان طی هماهنگی با مرجع قضائی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ بسطامی گفت: امنیت و آرامش جامعه و شهروندان عزیز خط قرمز قانون و پلیس بوده و هر فردی که بخواهد با رفتارهای هنجارشکنانه، امنیت جامعه را بر هم بزند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.

کد خبر 6597626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها