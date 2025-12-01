رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با «یوری چیخانچین» رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه موسوم به «روسفینمانیتورینگ» دیدار و در خصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاریهای چندجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و گروه منطقهای اوراسیا مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رایزنی کرد.
چیخانچین ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتها و ابتکارهای جمهوری اسلامی ایران در نشستهای گروه اوراسیا، درخصوص تبادل تجربه و ارائه مشورتهای فنی به طرف ایرانی جهت حضور پررنگتر و تعامل بیشتر با کشورهای عضو این گروه اعلام آمادگی کرد.
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، یکی از ۹ گروه منطقهای وابسته به FATF است که چهلوسومین اجلاس خود را با حضور ۳۵ هیأت نمایندگی از ۱۸ کشور و بیش از ۱۵ سازمان بینالمللی از چهارم تا هفتم آذرماه در شهر مینسک، بلاروس برگزار کرد.
چیخانچین در نشست اخیر گروه منطقهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اوایل آذر در مینسک بلاروس برگزار شد، به عنوان رئیس آتی این گروه برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ انتخاب شد.
