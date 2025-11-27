تشدید پایش واحدهای آلاینده در شرایط وارونگی دما در قزوین

سید اسدالله هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش آلودگی هوا و حاکم‌شدن شرایط اضطرار، تیم‌های نظارتی محیط زیست در تمامی شهرستان‌ها بدون هیچ وقفه‌ای در حال رصد واحدهای آلاینده هستند و هیچ فعالیت صنعتی آلاینده‌ای از دید ناظران ما پنهان نخواهد ماند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تشریح جزئیات اقدامات اخیر گفت: در شهرستان تاکستان، به دلیل حضور واحدهای بزرگ و پُرریسک نظیر فولاد، سیمان و صنایع نفت، پایش‌های فشرده انجام شد و برای واحدهای متخلف اخطاریه‌های سختگیرانه صادر کردیم. در این شرایط هیچ‌گونه تساهل و ارفاق قابل قبول نیست.

وی افزود: در بوئین‌زهرا، نظارت بر واحدهای فعال در شهرک صنعتی پاسارگاد و سایر صنایع بزرگ شهرستان با هدف کنترل آلایندگی در شرایط وارونگی دما تشدید شده است.

هاشمی درباره وضعیت آبیک نیز توضیح داد: در آبیک علاوه بر واحدهای صنعتی داخل شهرستان، نظارت بر معادن و کارخانه سیمان واقع در مرز استان نیز با حساسیت بالا انجام گرفت. این واحدها به دلیل موقعیت جغرافیایی و حجم فعالیت نیازمند پایش مداوم هستند.

وی در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در مرکز استان گفت: در شهرستان قزوین، یگان حفاظت محیط زیست پس از دریافت گزارش یک آتش‌سوزی عمدی پسماند صنعتی، سریعاً وارد عمل شد و با اقدام به‌موقع مانع از گسترش آلودگی و انتشار دود غلیظ در منطقه شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ادامه داد: در شهرستان البرز نیز فعالیت واحدهای معدنی و کارگاه‌های تولید شن و ماسه متوقف شد و همزمان پایش واحدهای صنعتی آلاینده با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

هاشمی درباره پایش واحدهای حومه قزوین نیز گفت: پایش واحدهای معدنی و ریخته‌گری که انتشار بالای ذرات معلق دارند با جدیت کامل در حال انجام است و هیچ گزارشی بدون بررسی دقیق باقی نمی‌ماند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان تأکید کرد: این اقدامات گسترده و همزمان تنها بخش کوچکی از عملیات ما در روزهای اخیر است. نتایج نهایی پایش‌ها، میزان تخلفات و اقدامات اصلاحی انجام‌شده توسط واحدهای صنعتی پس از جمع‌بندی، به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. سلامت مردم اولویت نخست ما است و در شرایط تشدید آلودگی، با هیچ واحد آلاینده‌ای مماشات نخواهیم کرد.