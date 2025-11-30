به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونین و بخشداران شهرستان تاکستان با اشاره به مصوبات سفر استاندار به بخش‌های اسفرورین و ضیاآباد اظهار کرد: پیگیری مستمر این مصوبات باید در دستور کار معاونین و بخشداران مربوطه قرار گیرد.

وی با توجه به ایام انتخابات، حضور میدانی مدیران و عوامل اجرایی را ضروری دانست و افزود: فعالیت‌ها در این ایام نباید محدود به ساعات اداری باشد و باید متناسب با شرایط، بازدیدها و نظارت‌ها انجام شود.

فرماندار تاکستان همچنین بر سرکشی مستمر بخشداران به روستاها تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم با مردم و بررسی میدانی مشکلات، از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ نهایی مصوبات به شهرستان، دستگاه‌های مربوطه باید اجرای آن‌ها را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کنند تا روند کار دچار تأخیر نشود.