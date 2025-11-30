  1. استانها
  2. قزوین
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

سلمانی: روند امور شهرستان تاکستان نباید با تأخیر دستگاه‌ها مواجه شود

سلمانی: روند امور شهرستان تاکستان نباید با تأخیر دستگاه‌ها مواجه شود

تاکستان- فرماندار تاکستان بر ضرورت پاسخ‌گویی سریع دستگاه‌های اجرایی به مکاتبات تأکید کرد و گفت: مدیران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پاسخ‌های مردم را بدهند تا روند امور بدون وقفه پیش برود.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونین و بخشداران شهرستان تاکستان با اشاره به مصوبات سفر استاندار به بخش‌های اسفرورین و ضیاآباد اظهار کرد: پیگیری مستمر این مصوبات باید در دستور کار معاونین و بخشداران مربوطه قرار گیرد.

وی با توجه به ایام انتخابات، حضور میدانی مدیران و عوامل اجرایی را ضروری دانست و افزود: فعالیت‌ها در این ایام نباید محدود به ساعات اداری باشد و باید متناسب با شرایط، بازدیدها و نظارت‌ها انجام شود.

فرماندار تاکستان همچنین بر سرکشی مستمر بخشداران به روستاها تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم با مردم و بررسی میدانی مشکلات، از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ نهایی مصوبات به شهرستان، دستگاه‌های مربوطه باید اجرای آن‌ها را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کنند تا روند کار دچار تأخیر نشود.

کد خبر 6673505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها