سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر از مراسم تشییع ناصر مسعودی در در سلیمانداراب رشت خبر داد و اظهار کرد: مراسم تشییع استاد ناصر مسعودی روز شنبه ۸ آذر ساعت ۱۵ در مسجد محله سلیمان‌داراب و در جوار مزار میرزا کوچک خان جنگلی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: آئین بزرگداشت خواننده پیشکسوت موسیقی گیلان روز دوشنبه ۱۰ آذر نیز با حضور مهمانان کشوری، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

طاهری با دعوت از مردم فرهنگ دوست گیلان برای حضور در این مراسم تصریح کرد: تجلیل از هنرمندان بزرگی مانند استاد مسعودی، پاسداشت هویت هنری و فرهنگی گیلان است.