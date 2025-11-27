  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

پیکر ناصر مسعودی روز شنبه در جوار میرزا کوچک خان آرام می‌گیرد

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان از مراسم تشییع پیکر ناصر مسعودی در روز شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: خواننده پیشکسوت گیلانی در جوار میرزا کوچک‌ خان آرام می گیرد.

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر از مراسم تشییع ناصر مسعودی در در سلیمانداراب رشت خبر داد و اظهار کرد: مراسم تشییع استاد ناصر مسعودی روز شنبه ۸ آذر ساعت ۱۵ در مسجد محله سلیمان‌داراب و در جوار مزار میرزا کوچک خان جنگلی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: آئین بزرگداشت خواننده پیشکسوت موسیقی گیلان روز دوشنبه ۱۰ آذر نیز با حضور مهمانان کشوری، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

طاهری با دعوت از مردم فرهنگ دوست گیلان برای حضور در این مراسم تصریح کرد: تجلیل از هنرمندان بزرگی مانند استاد مسعودی، پاسداشت هویت هنری و فرهنگی گیلان است.

