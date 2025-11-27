  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۱

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت ناصر مسعودی

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت ناصر مسعودی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت ناصر مسعودی هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

درگذشت هنرمند ارجمند، پیشکسوت موسیقی نواحی و از چهره‌های اصیل موسیقی گیلکی، زنده‌یاد ناصر مسعودی، موجب اندوه جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.

هنرِ زنده‌یاد مسعودی بخشی از میراث شنیداری گیلان و ایران را شکل داد و آثارش برای نسل‌های مختلف یادآور هویت، لطافت و اصالت موسیقی بومی این سرزمین است.

اینجانب درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه موسیقی کشور، مردم شریف گیلان و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران عزیز تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای روح آن فقید سعید رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم."

کد خبر 6670485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها