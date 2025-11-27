پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت ناصر مسعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

درگذشت هنرمند ارجمند، پیشکسوت موسیقی نواحی و از چهره‌های اصیل موسیقی گیلکی، زنده‌یاد ناصر مسعودی، موجب اندوه جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.



هنرِ زنده‌یاد مسعودی بخشی از میراث شنیداری گیلان و ایران را شکل داد و آثارش برای نسل‌های مختلف یادآور هویت، لطافت و اصالت موسیقی بومی این سرزمین است.



اینجانب درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه موسیقی کشور، مردم شریف گیلان و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران عزیز تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای روح آن فقید سعید رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم."