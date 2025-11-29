پیکر استاد «ناصر مسعودی» در جوار میرزا کوچک‌ خان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زندهیاد استاد ناصر مسعودی، خواننده برجسته موسیقی گیلان و صاحب دهها اثر ماندگار در عرصه موسیقی محلی و ملی، امروز با حضور پرشور مردم، خانواده آن مرحوم، هنرمندان و مسئولان فرهنگی استان، از مقابل خانه فرهنگ رشت تشییع و در آرامستان سلیمانداراب و در جوار آرامگاه سردار نهضت جنگل، میرزا کوچکخان جنگلی، به خاک سپرده شد.
بدرقهای باشکوه برای صدای ماندگار گیلان
جمع زیادی از هنردوستان و شاگردان او با در دست داشتن تصاویر این خواننده پیشکسوت، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.
جایگاه استاد در موسیقی ایران
ناصر مسعودی طی بیش از نیم قرن فعالیت، از چهرههای اثرگذار موسیقی محلی ایران بهشمار میرفت و بسیاری از آثارش به بخشی از حافظه جمعی گیلانیان تبدیل شده است.
او با اجرای نغمههای بومی، نه تنها به حفظ موسیقی محلی کمک کرد، بلکه آن را به نسلهای جدید نیز پیوند زد.
آشنا بودن صدای او با فرهنگ، طبیعت و ادبیات گیلان، از مسعودی شخصیتی ساخته بود که آثارش در هر خانه و محفل شمالی به یادگار مانده است.
