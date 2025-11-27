به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دمیرچیلو سفیر ایران در جمهوری آذربایجان عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، با اشاره به اینکه استان اردبیل از توانمندیهای فراوانی در عرصه سرمایهگذاری برخوردار است، اظهار کرد: این منطقه استعداد آن را دارد که به کانون ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با قفقاز تبدیل شود.
وی با توضیح اینکه نیمی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با منطقه قفقاز در قلمرو استان اردبیل قرار گرفته، افزود: بر همین اساس باید از قابلیتهای علمی و تاریخی این استان به بهترین شکل بهره برداری شود.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با تأکید بر لزوم معرفی دستاوردها و ظرفیتهای خود، گفت: باید بر موضوعات مرتبط با شاه اسماعیل صفوی و دوران صفویه تمرکز نموده و گفتمان خود را در منطقه نهادینه سازیم.
دمیرچی لو با بیان اینکه انتظار میرود استان اردبیل به قطب و مرجع علمی در منطقه قفقاز تبدیل شود، خاطرنشان ساخت: میبایست محتوایی تولید کنیم تا گفتمان خویش را شکل داده و گسترش دهیم.
محمد حسنزاده، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز با اشاره به فعالیت مرکز پژوهشهای فرهنگی آذربایجان در این دانشگاه، گفت: تلاش داریم مرکز پژوهشی صفویهشناسی را تأسیس کنیم؛ این امر در تعامل با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ما حائز اهمیت است.
وی با اشاره به وجود رشتههای تحصیلی مرتبط با آسیای میانه و قفقاز در دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: با برقراری ارتباط با وزارت امور خارجه و تقویت مناسبات، میتوان از ظرفیت این رشتهها بهره برد.
حسنزاده با بیان اینکه مرجعیت علمی در زمینه موضوعات مشترک باید به سوی جمهوری اسلامی ایران جلب شود، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران وجوه مشترک بسیاری با جمهوری آذربایجان دارد و در این راستا میتوانیم همایشهای علمی مشترکی سازمان دهیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پایان گفت: دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه قفقاز، بهویژه جمهوری آذربایجان، در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.
