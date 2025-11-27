  1. استانها
  2. اردبیل
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

خدادادی: اقتصاد سامان‌یافته، آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

اردبیل_ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: اقتصادی سامان یافته با ایجاد امنیت شغلی و درآمدی، بستر اصلی برای پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب های اجتماعی را فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح پنج شنبه در گردهمایی فعالان اقتصادی با مشاوران بازرگانی برگزیده ایران با اشاره بر اثرگذاری بی‌واسطه چالش‌های اقتصادی بر کاستی‌های اجتماعی اظهار کرد: از دیدگاه دانش کیفری و جرم‌شناسی میان تنگدستی، بی‌کاری، گرانی و نابسامانی اقتصادی با رشد بزه، اختلافات و ناهنجاری‌های اجتماعی پیوندی درخور توجه دیده می‌شود

وی افزود: گریز از این بن‌بست‌ها، تنها با سروسامان دادن به فعالیت‌های اقتصادی، رونق‌بخشی به تولید و فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال امکان‌پذیر است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل از سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به کارکرد پویای نهاد قضائی در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: دادگستری استان اردبیل با راه‌اندازی کارگروه پشتیبانی قضائی و همکاری کارآمد در ستاد تسریع امور، نقشی بنیادین و سامان‌ده در رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بر عهده گرفته است.

وی، یکپارچگی، هم‌آوایی و همکاری میان نهادهای دادرسی، اجرایی و ناظر را ارزنده شمرد و آن را عنصری کلیدی در پیشبرد هدف‌های اقتصادی استان خواند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان در سخنان خود خطاب به مشاوران بازرگانی گفت: سفیران اقتصادی کشور، مسئولیتی سنگین در شناسایی قابلیت‌ها، آسان‌سازی فرایندهای بازرگانی و راهنمایی بازرگانان بر دوش دارند.

خدادادی با اشاره به دستاوردهای کارگروه پشتیبانی قضائی در اردبیل پیشنهاد کرد: با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق این کارگروه در استان، ساختاری همانند برای پشتیبانی قضائی از سرمایه‌گذاری در مقیاس ملی نیز ایجاد گردد.

