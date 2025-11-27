به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح پنج شنبه در گردهمایی فعالان اقتصادی با مشاوران بازرگانی برگزیده ایران با اشاره بر اثرگذاری بیواسطه چالشهای اقتصادی بر کاستیهای اجتماعی اظهار کرد: از دیدگاه دانش کیفری و جرمشناسی میان تنگدستی، بیکاری، گرانی و نابسامانی اقتصادی با رشد بزه، اختلافات و ناهنجاریهای اجتماعی پیوندی درخور توجه دیده میشود
وی افزود: گریز از این بنبستها، تنها با سروسامان دادن به فعالیتهای اقتصادی، رونقبخشی به تولید و فراهم آوردن زمینههای اشتغال امکانپذیر است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل از سرمایهگذاری استان، با اشاره به کارکرد پویای نهاد قضائی در پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری گفت: دادگستری استان اردبیل با راهاندازی کارگروه پشتیبانی قضائی و همکاری کارآمد در ستاد تسریع امور، نقشی بنیادین و سامانده در رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران بر عهده گرفته است.
وی، یکپارچگی، همآوایی و همکاری میان نهادهای دادرسی، اجرایی و ناظر را ارزنده شمرد و آن را عنصری کلیدی در پیشبرد هدفهای اقتصادی استان خواند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان در سخنان خود خطاب به مشاوران بازرگانی گفت: سفیران اقتصادی کشور، مسئولیتی سنگین در شناسایی قابلیتها، آسانسازی فرایندهای بازرگانی و راهنمایی بازرگانان بر دوش دارند.
خدادادی با اشاره به دستاوردهای کارگروه پشتیبانی قضائی در اردبیل پیشنهاد کرد: با بهرهگیری از تجربههای موفق این کارگروه در استان، ساختاری همانند برای پشتیبانی قضائی از سرمایهگذاری در مقیاس ملی نیز ایجاد گردد.
