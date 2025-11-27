  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

گناوه- به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مراسم تجدید میثاق با شهدا در گلزار مطهر شهدای گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج و در آخرین روز این هفته، مراسم تجدید میثاق و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، عصر پنج شنبه در گلزار مطهر شهدای گناوه برگزار شد.

در این آئین معنوی که اقشار مختلف مردم،، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان شهرستان حضور داشتند یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.

حاضران در این آئین معنوی با قرائت فاتحه و با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مقام شامخ شهدا ادای احترام و بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب، امام راحل (ره) و شهیدان والامقام تجدید میثاق کردند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه در این آئین معنوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در آخرین روز از هفته بسیج توفیق حضور در گلزار مطهر شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند آنها را داریم و با آنها عهد و پیمان می‌بندیم که تا آخرین نفس در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و امام راحل ثابت قدم بمانیم.

سرهنگ عبدالله اسکندری از همه نیروهایی بسیجی، سپاه، نهادها و اقشار مختلف مردم که در اجرای برنامه‌های هفته بسیج همکاری و همراهی و حضور داشتند تقدیر کرد و گفت: در این هفته برنامه‌های متنوع و مختلفی با حضور پرشور مردم در سراسر شهرستان برگزار شد.

سخنرانی امام جمعه گناوه، اجرای سرود و بیان خاطرات یکی از رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

